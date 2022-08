Horacio Rodríguez Larreta en el Council of the Americas. Foto: NA.

Son tiempos de creciente tensión entre los diversos actores de la política local. Los cruces entre oficialismo y oposición se repiten día a día y van cobrando intensidad a medida que se hace más dura la crisis económica y se acercan los tiempos electorales.

La cuestión relacionada a los acuerdos está entre los de primera necesidad para salir de una dura coyuntura y una casi interminable historia de desentendimiento entre los sectores políticos. Con este marco, complejo y variado, es que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, se presentó en el Council of the Americas, llevado a cabo en Buenos Aires.

Rodríguez Larreta, subrayó que la Argentina necesita “un consenso más amplio” que permita “sostener en el tiempo una inserción internacional inteligente” y remarcó que la variable más importante para ello es “la coherencia”.

“La única manera de poder avanzar en serio con una inserción internacional sostenida en el tiempo como política de Estado es construyendo un consenso más amplio, que nos apoye para avanzar en las transformaciones profundas que la Argentina necesita y que además las apoye sostenido en el tiempo”, sostuvo el mandatario de la Ciudad.

Al exponer en el Latin American Cities Conferences, organizado por el Council of the Americas, el referente del PRO señaló que “las decisiones de un Gobierno en la historia de un país terminan siendo una anécdota; lo que cambia es si se logra sostenerlas”.



El escenario que viene

Ante ello, Rodríguez Larreta indicó que “el próximo Gobierno tiene que ser un verdadero gobierno de coalición, que marque el punto de inflexión”. “Sueño ser parte del equipo que logre el punto de inflexión de un crecimiento que se sostenga 30 años seguidos. La coherencia es la variable más importante para recuperar la confianza del mundo entero”, manifestó.

Y añadió: “Necesitamos que el mundo nos vea trabajando juntos, con un consenso fuerte, claro y mayoritario en nuestra política de inserción internacional”.

Al respecto, el referente del Juntos por el Cambio y aspirante a la Presidencia señaló que la inserción internacional debe contar con “cuatro pilares: estabilizar la economía; generar un shock de confianza; defensa irrestricta de los valores democráticos y la libertad; reconstruir el federalismo”.

Al repasar una serie de indicadores económicos locales y compararlos tanto con otros períodos como con otros países, Rodríguez Larreta afirmó: “Todo esto me genera una enorme contradicción, porque por un lado tengo la esperanza que nos da el potencial argentino, pero por el otro la frustración de no estar explotándolo al máximo”.