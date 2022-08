Ante la dura lesión de Exequiel Zeballos, se abrió la posibilidad de que Boca pida el cupo para incorporar a un futbolista al plantel. Esta mañana, la dirigencia Xeneize decidió hacer uso de esa cláusula y le envió la petición a la AFA. Una vez que reciban la aprobación, irán por Gabriel Ávalos.

El delantero estuvo en el radar de Boca a principios del 2022, pero no lograron avanzar con la transacción. Sin embargo, esta vez estarían decididos en contratar al jugador de 31 años. El club de la ribera dispondrá de 10 días para cerrar el pase.

Luego del partido ante Estudiantes, el paraguayo habló sobre la chance de llegar a Boca: “Hoy mismo no sé, yo me enteré en las redes sociales, pero nadie se comunicó conmigo y me da mucho orgullo que me tengan en cuenta de clubes tan grandes. Hoy hice la recuperación del partido y lo iremos viendo en estos días. Yo trabajo para que gente tan importante como Román se fije en mí”.

“Siempre estuve tranquilo. Las cosas en algún momento se dan, aunque estoy muy bien en Argentinos, siempre estuve calmado y hacer mi trabajo e ir partido a partido”, concluyó en radio Del Plata.

