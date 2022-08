Después de todo lo que pasó, parece que nada puede detener el gen creativo de Chano. El artista publicó su nueva canción, “Oración al sol”. Con su marca registrada a la hora de escribir las letras, el tema tiene aires norteños y mezclados con ritmos urbanos.

“Santo guardián, solcito, padre. Te pediré que no te apagues. Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde”, reza el estribillo. El video, grabado en Purmamarca y dirigido por Juan Chappa y Barón Barbas, busca que cada fan sienta en primera persona el sentido de la lírica. Anoche, el artista calentó la previa con un adelanto en Instagram.

El productor de “Oración al sol” es Renzo Luca, uno de los más influyentes en la actualidad en ese rubro. Además, es parte estable de la banda de Chano a la hora de los vivos.

Chano: su reaparición en redes después de seis meses

“Hola mundo”, fueron las primeras palabas que escribió chano el 1 de agosto en sus redes sociales. El artista había mantenido un prolongado silencio. Es que el artista estuvo interando en una comunidad terapéutica y en ese momento se encontraba en el final del proceso.

Su mamá había explicado la semana pasada que el artista estaba a punto de comenzar con una nueva etapa de su tratamiento. “Está internado en una comunidad terapéutica y cerca de entrar en la etapa ambulatoria”, dijo Marina Charpentier en diálogo con Bella y Bestia (TN).

“Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas. Yo, lamentablemente todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no tengo un sábado a la noche de paz, no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”, había dicho quien sin quererlo se convirtió en referente.

En otros pasajes de la canción que se estrenó el jueves por la noche y cuyo clip realizado en Pumamarca en doce horas consiguió más de 26 mil visualizaciones en Youtube, Santiago cuenta de manera tácita lo que le pasó y sobre su determinación de ponerse de pie para salir: “Solcito mío no estoy vencido, aunque me duela y estoy herido. Ya se hizo tarde y me he caído. Aunque este lejos, otra vez. Como me cuesta haber habido. No tengo nada de lo que he tenido. Y aunque padezca lo padecido y me oscurezca otra vez”.

“Pronto lindas novedades”, continuó el cantante. Mientras jugaba al misterio, Chano delineaba la estrategia de este nuevo lanzamiento. Jey Mammón, El Pelado López, Nicolás Magaldi y Federico Bal, entre otros, demostraron su apoyo en las redes.

Chano: aluvión de conciertos agotados

El año pasado el artista hizo una gira por todo el país y por Uruguay de más de 20 shows, todo después de haber recibido un balazo en medio de un episodio con la policía en su casa de Capilla del señor. En esa etapa lanzó su último tema, llamado “Quarentina”. Ahora, después de esta nueva canción la pregunta se impone: ¿cuándo volverá a tocar en vivo?

Tras haber sido dado de alta, ni él ni su mamá dieron detalles de cómo sigue su tratamiento, aunque pudo volver a la música, cosa que lo apasiona y que evidentemente le sirve como herramienta para exteriorizar sus vivencias y conectarse con la gente, que le envió mensajes de apoyo y de cariño tras la publicación de su nuevo tema.