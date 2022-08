Colectivos, transporte público. Foto: NA.

Colectivos que circulan en el AMBA no prestarán servicios desde las 22.00 de hasta las 5 de mañana. Además, mantendrán restricciones en las frecuencias durante el día, en reclamo del pago de subsidios atrasados.

El conflicto por la demora en los giros de las compensaciones tarifarias se inició a principios de julio y aún sigue sin resolverse, por lo cual los empresarios continúan recortando prestaciones para compensar costos.

Las líneas que no circularán son las que están agrupadas en la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.).



Desde esta noche no habrá servicios nocturnos de colectivos. Foto: @CristianCampi.



“Ante el cada vez mayor atraso en el pago de las compensaciones tarifarias que se vienen generando desde de marzo del corriente año y la asfixiante situación financiera se impone la necesidad de suspender los servicios nocturnos, adaptar la cantidad de servicios diurnos a las prestaciones de día sábado y continuar con este tipo de restricciones hasta tanto cuenten con los recursos necesarios para regularizar las prestaciones”, señalaron las cámaras en un comunicado.



Motivo del reclamo

Según precisaron, la deuda acumulada es de un mes sobre el total de aportes que realiza el Estado. Los empresarios dicen que no están en condiciones de seguir financiando la operación y advierten que de mantenerse el desfasaje se llegará a una “paralización del sistema”.

Ante medidas similares, semanas atrás el Ministerio de Transporte recibió a los representantes de las cámaras, quienes se mostraron conformes con las promesas obtenidas pero que a la luz de los hechos no se materializaron, al menos en su totalidad.

A partir del 1° de agosto las tarifas del transporte automotor aumentaron un 40% en promedio.

El boleto mínimo pasó de $18 a $25,20, mientras que el más utilizado pasó de $20 (de 3 a 6 kilómetros de distancia) a $28 pesos.

Los empresarios afirman que pese al incremento, el costo del pasaje cubre apenas el 20% real del valor del servicio.