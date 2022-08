“¿Eso es un insulto? Regresaría la bofetada, si te considerara un hombre”, le responde Daenerys Targaryen a Prendahl na Ghezn, en el octavo capítulo de la tercera temporada de Game of Thrones, luego de que el comandante de los Cuervos de Tormenta le dijera que es “simplemente una mujer”. Es cierto; a la protagonista de la serie más exitosa de HBO la han llamado de muchas maneras. “Madre de dragones”, “Rompedora de cadenas”, “La que no arde”, “Reina de los Siete Reinos”, “La reina loca” y “Reina de cenizas” fueron algunos de los títulos y apodos que acuñó a lo largo de las temporadas. Sin embargo, esta semana un ejecutivo de la televisión australiana fue mucho más allá y despertó un revuelo que traspasó fronteras.

El hecho ocurrió este martes, durante la presentación en Sídney, Australia de la serie de HBO House of the Dragon, una derivación de la ficción protagonizada por Emilia Clarke, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Kit Harington, Maisie Williams, Sophie Turner y Peter Dinklage. Allí, ante un auditorio lleno de periodistas, Patrick Delany -el CEO de Foxtel, la empresa encargada de emitir la serie en aquel país-, quiso hacerse el gracioso relatando que llegó tarde a “engancharse” con aquella ficción. “Pensé: ‘¿Qué es este programa con esta chica petisa y regordeta caminando hacia el fuego?’”, en alusión a Daenerys, el personaje interpretado por Clarke.

La supuesta broma del CEO no causó ninguna gracia en el auditorio. “Parecía que esperaba que nos riéramos”, le dijo un asistente a Crikey, un medio de noticias australiano. Y agregó: “La gente en la sala obviamente se sorprendió”. El hecho llegó a las redes sociales cuando el crítico de cine Travis Johnson, que estuvo presente, decidió tuitear al respecto: “Sí, estaba allí cuando esto ocurrió, y me dirigí a mi compañero para que me aclarara si había escuchado bien, porque simplemente no creía que alguien fuera capaz de decir eso frente a un micrófono”, escribió.

El polémico comentario fue repudiado en las redes tanto en Australia como en Estados Unidos y Reino Unido. Ante el escándalo, al día siguiente, Foxtel emitió un comunicado con el que intentó aclarar el incidente. Además, los voceros de la empresa se comunicaron con el medio norteamericano The Wrap e intentaron explicar la polémica frase: “El objetivo era transmitir que, para él, Games of Thrones era algo muy diferente a lo que se veía en la televisión en 2011 y que Emilia Clarke pasó de ser relativamente desconocida a una de las actrices más reconocidas y queridas de la televisión y el cine”.

La declaración concluyó con un pedido de disculpas a medias: “En nombre del Sr. Delany, Foxtel Group se disculpa si sus comentarios fueron malinterpretados y causaron alguna ofensa”. Algo así como: “Si molestó lo que dije, lo siento”. Emilia Clarke, a diferencia de su personaje en la serie, optó por el silencio.

House of the Dragon se desarrolla 200 años antes de los eventos que se mostraron en Game of Thrones; por eso, ni Clarke ni sus antiguos compañeros de elenco aparecerán en la nueva serie. En total, la primera temporada constará de 10 episodios, basados en el libro Fire & Blood que George R. R. Martin, el creador de la saga, publicó en 2018. Allí, se cuenta la historia del imperio Targaryen en el apogeo de sus poderes, antes de que la guerra civil arrojara el control del Trono de Hierro al caos.

En este caso, los roles principales recayeron en Paddy Considine (Rey Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Milly Alcock (Princesa Rhaenyra Targaryen adolescente) y Emma D’Arcy (Rhaenyra, en versión adulta).

Clarke, en tanto, se encuentra grabando Secret Invasion, una nueva serie de Marvel Studios para Disney+, y tanto el personaje que le toca interpretar como la trama se mantienen en el más absoluto secreto. Secret Invasion es una próxima miniserie de televisión estadounidense creada por Kyle Bradstreet para el servicio de streaming, Disney+, basada en la historia de Marvel Comics del mismo nombre. Está ambientada en el Universo cinematográfico de Marvel, compartiendo continuidad con las películas de la franquicia.