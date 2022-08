Cerro en Córdoba. Foto: El Doce.

Una rosarina de 17 años se descompensó durante una excursión en el cerro Champaquí y a pesar de los intentos de los médicos, falleció.

La joven fue rescatada por un grupo especial de salvamento que se acercó a la zona en la que ella y otros chicos de la Escuela 1334 “María Madre de la Civilización del Amor”, de Rosario, realizaban la excursión.

Se trataba de un contingente de estudiantes del que también se vio afectado otro menor. Este tuvo que ser trasladado por bomberos y baqueanos, porque tenía molestias y un cuadro febril.

Por el momento, no se sabe cuáles fueron los motivos por los que murió la adolescente y el fiscal Alejandro Carballo está a cargo de la investigación.



Momento en que atendían a un joven en el cerro Champaquí. Foto: NA.



El Ministerio de Seguridad de Córdoba se refirió al tema en su cuenta de Twitter e informó cómo fue el operativo que realizaron para asistir a los dos jóvenes.

“La Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil ha dispuesto que dos aeronaves de la Provincia, con personal de salud, se dirijan al lugar a primera hora de mañana para corroborar el estado de los restantes integrantes del contingente y en caso de ser necesario realizar el traslado correspondiente para su inmediata atención médica”, indicaron.

Es que, por las condiciones del clima, el personal especializado que fue a atender al grupo de jóvenes se quedó allí y recién podrá partir este viernes para evacuarlos a todos.



No tenía problemas del corazón

Natalia, una tía de la adolescente, confirmó que su sobrina murió de un paro cardíaco y descartó que tuviera problemas en el corazón. “Los chicos no están intoxicados, bajan en helicóptero y se van a Rosario”, comentó ante la prensa la mujer y agregó: “Muchas noticias no hay. Ya viajó el padre. Acá a la mamá le tuvimos que dar la terrible noticia, ella sufre del corazón”.

“Todos estamos muy mal. Dicen que fue un paro cardiaco. Ella se estaba haciendo tratamiento de tiroides, pero del corazón no. Estamos todos shockeados y sorprendidos”, dijo.