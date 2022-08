El ministro Sergio Massa junto al presidente de la entidad Sergio Díaz Granados. Foto: NA.

El Banco de Desarrollo de América Latina otorgó al país un préstamo por US$ 750 millones, para el fomento de exportaciones, desarrollo sostenible, infraestructura vial y educativa, seguridad alimentaria y ampliar los servicios de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El acuerdo fue firmado en un acto encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente ejecutivo del Banco Sergio Díaz-Granados, que se realizó en el Palacio de Hacienda.

Asistieron también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Nicolás Katopodis y la presidenta del directorio de Agua y Saneamiento Argentinos, Malena Galmarini.



Cómo se usará el dinero

Del total del crédito se destinarán US$ 100 millones al programa “Argentina contra el hambre” para garantizar la seguridad alimentaria y mitigar los efectos de la pobreza en familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y sanitaria, especialmente aquellas con niños menores de 14 años.

El Programa alcanza a más de 2.419.592 personas distribuidas en todo el territorio nacional, que reciben la Tarjeta AlimentAR.

Otros US$ 340 millones se destinarán a la ampliación del servicio de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales en los partidos bonaerenses de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, Tigre y San Miguel y a la construcción de redes de agua potable en los distritos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza.

El acuerdo estipula un financiamiento de de US$ 300 millones para asistencia financiera para PYMES agroindustriales que buscan exportar productos frutícolas, luchar contra el cambio climático, garantizar calidad educativa y mejorar la infraestructura vial argentina.Tras la firma del contrato el banco desembolsará US$ 400 iniciales destinados a los distintos programas.



Las reservas

Para el nuevo ministro, el drenaje de reservas es el principal desafío en el corto plazo porque en un momento de restricciones presupuestarias se necesita mantener el nivel de actividad e inversiones.

Guillermo Michel, un asesor, obtuvo que las cerealeras le anticipen 500 millones de dólares de la cosecha esta semana. Aseguran que vendrán más en las próximas semanas.