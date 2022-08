Lanzamiento de la agrupación M.E.N.E.M.

Un grupo de jóvenes lanzó el Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario, “La Menem”, una agrupación que integrada por estudiantes de la Universidad Di Tella que reivindica al ex presidente.

“Para nosotros, Carlos Menem es una forma disruptiva, moderna y novedosa de hacer política universitaria”, dijo uno de sus integrantes, Matías Pascual, a TN.

Su ambición más inmediata es competir por el centro de estudiantes con el CEDIT, organización con la que exponen marcadas diferencias.

“La idea surgió el año pasado y ahí tuvimos, con un compañero, las primeras reuniones. El evento fue un lanzamiento formal para sumar más gente. No esperábamos tantos invitados”, agregó Pascual.

Tras el lanzamiento, muchos quisieron vincularlos con políticos a nivel nacional. Sin embargo, Matías se despegó rápidamente: “Nuestra agrupación surgió de manera espontánea y no estamos bancados por nadie. Nos organizamos nosotros para resolver una cuestión de representación”.