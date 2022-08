Combi que trasladaba cadetes del Liceo Militar General Belgrano. Foto: NA.

Un excadete del Liceo Militar General Belgrano secuestró un micro que llevaba a excompañeros y asesinó al chofer a puñaladas. El mismo “había sido echado del liceo por inconducta el año pasado”.

Fuentes de la Casa Rosada, que explicaron que el agresor “fue a la combi a atacar a quien él consideraba que había sido el culpable de su expulsión”.



Testigos del hecho

“El ex cadete quiso atacar con un cuchillo al supuesto delator y en ese momento se interpuso el chofer al que mató”, precisaron.

Además, detallaron que “el supuesto delator fue gravemente herido y otros dos ex compañeros del agresor sufrieron heridas leves y se encuentran fuera de peligro”.

“Se fugó con la combi donde viajaban y a los 5 kilómetros fue detenido. Fue un solo atacante, no se trató de ningún grupo comando”, puntualizaron.

Noticia en desarrollo