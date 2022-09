Emilio Jatón, intendente de Santa Fe. Foto: rosario3.

Emiliano Jatón, intendente de Santa Fe, fue asaltado a mano armada. Jatón se encontraba realizando ejercicios en la costanera de Santo Tomé, ciudad lindera con la capital provincial.

El hecho ocurrió poco antes de las 13, cuando dos asaltantes abordaron al intendente santafesino mientras realizaba su rutina de ejercicios en la costanera de Santo Tomé, a la altura de calle República de Chile.

Uno de los ladrones le apuntó con un arma y le sustrajo las zapatillas, se las colocó y escapó corriendo junto a su cómplice.

Según informó el municipio, el asalto no fue violento ya que el intendente no se resistió en ningún momento.

El hecho fue denunciado a la central de emergencias 911, y de inmediato personal del Comando Radioeléctrico inició la búsqueda de los delincuentes, los que no fueron aprehendidos hasta el momento.



Jorge Lagna destituído

En medio de la ola de violencia e inseguridad que sacude la ciudad de Rosario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, renunció este martes a su cargo y será reemplazado por el comisario retirado Rubén Rimoldi.

La salida de Lagna se conoció tras una reunión que mantuvo el ahora ex ministro con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Se hizo una pequeña evaluación con el ex ministro de Seguridad Jorge Lagna respecto al desempeño, y el ministro y el gobernador decidieron que renunciara”, expresó tras el encuentro el titular de Gestión Pública, Marcos Corach, a distintos medios de prensa apostados en la casa de gobierno provincial.