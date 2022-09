Islas Malvinas. Foto: NA.

El Gobierno argentino rechazó un concurso organizado por el Reino Unido que ofrecía estudiantes universitarios de Sudamérica para viajar a las Islas Malvinas. En el comunicado señalan la iniciativa busca designar al archipiélago del Atlántico Sur “como un territorio separado de la República Argentina y bajo un topónimo ilegítimo”.

El concurso en cuestión tiene como objetivo a universitarios de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y es organizado por el Gobierno británico de las Islas Malvinas y las respectivas embajadas del Reino Unido en esos países.

“Esta competencia regional ofrece a los ganadores la chance de visitar las `Falklands´ por una semana con todos los gastos pagos. Para participar, los concursantes deben enviar un video de un minuto respondiendo a la pregunta ¿por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas `Falklands´?”, señala la invitación británica.



🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇺🇾👩‍🎓The Falkland Islands Govt & 🇬🇧 Embassies in Argentina,Brazil,Chile & Uruguay invite university students to enter to win a trip to the #Falklands

⁦@UKinChile⁩ ⁦@UKinArgentina⁩

⁦⁦@UKinUruguay⁩ ⁦⁦⁦@ukinbrazil⁩ https://t.co/sRU2sn3A1j

— AdamPileUK🇬🇧 (@adampileUK) August 18, 2022

Los ganadores se hospedarán en la casa de una familia isleña para “vivir de primera mano la experiencia de vivir en las `Falklands´”.



“El ganador ideal debería ser activo en redes sociales y estar dispuesto a compartir sus experiencias sobre las `Falklands´ a través de sus cuentas”, añade la iniciativa, que busca “promover el intercambio cultural entre las `Falklands´ y la región”.



Fuerte rechazo de Cancillería

Ante la propuesta británica, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultor afirmó que “rechaza categóricamente el concurso organizado por la Embajada británica que tiene por objeto seleccionar estudiantes universitarios para pagarles un viaje a Malvinas bajo un lema incorrecto que pretende designar a esas islas como un territorio separado de la República Argentina y bajo un topónimo ilegítimo, en contradicción con la posición nacional respecto de la cuestión de las Islas Malvinas y que se encuentra reflejada en la Constitución Nacional”.

“Claramente se trata de una actividad que sólo persigue reflejar la ocupación británica de las Islas Malvinas, situación ilegal que la República Argentina ha protestado de manera permanente e indeclinable desde 1833”, agregó el Palacio San Martín a través de un comunicado.

El comunicado del la Cancillería dice que “el Gobierno argentino reafirma una vez más su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante de la República Argentina e invita al Reino Unido a cumplir con el mandato de las Naciones Unidas de reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa de soberanía”.