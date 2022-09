El Abierto de los Estados Unidos comienza el próximo 29 de agosto (el maindraw) y tendrá a los mejores jugadores del circuito compitiendo por el titulo. La única duda es la participación de Novak Djokovic, quien no se vacunó y no se sabe si podrá ingresar al país. Pero la incógnita más grande es quien será el número 1 del mundo tras el Grand Slam.

Al torneo llega en la cima del ranking el campeón defensor, Daniil Medvedev. El ruso encontró regularidad en la gira norteamericana y no perdió los puntos necesarios para ceder su lugar. En caso de volver a coronarse, conservará su lugar. Pero otros 5 tenistas van tras el.

El primero de todos sería Alexander Zverev, pero se encuentra rehabilitándose de la dura lesión que sufrió en Roland Garros y aún no confirmó su presencia. Ya en un segundo lugar, Rafael Nadal que de obtener su sexto US Open volverá al lugar que tanto supo ocupar.

En un segundo plano, Carlos Alcaraz y Casper Ruud podrían soñar con ubicarse en el trono de Daniil en caso de ser finalistas, lo cual no es tan fácil como parece.

Ya por detrás y con menos opciones, se encuentra Stéfanos Tsitsipás, que necesita ser campeón del Masters 1000 de Cincinnati y obtener su primer major para soñar con ser el mejor del mundo. Aún más complicado es el es el caso de Cameron Norrie, quien debería cosechar los mismos títulos, esperar una caída de Nadal antes de semifinales y que Medvedev no llegue a la gran final.

