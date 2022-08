Benfica quiere incorporar un delantero en el cierre del mercado de pases europeo. El conjunto de Lisboa busca concretar el arribo de Ricardo Horta, aunque las negociaciones quedaron pausadas hace casi una semana. Por el momento, Los Encarnados tienen hasta el 31 de agosto para sumar un refuerzo a sus filas.

El portugués es el principal candidato para el puesto, pero las conversaciones con Sporting Braga se detuvieron y, según los medios de comunicación locales, no llegarían a un acuerdo. El pase del extremo tiene un valor de 17 millones de euros.

Benfica are looking at Velez Sarsfield’s Luca Orellano — valued at €8m — as a potential alternative to Ricardo Horta, per O Jogo. pic.twitter.com/SAX5hxYB8i

— Zach Lowy (@ZachLowy) August 20, 2022