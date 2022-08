El detenido por asesinar a cuchillazos al chofer del micro.

El chofer de una combi que trasladaba a cadetes del Liceo Militar General Belgrano fue asesinado a cuchillazos y tres estudiantes resultaron heridos en la ciudad de Santa Fe, donde luego fue detenido el agresor, un joven de 19 años que había sido expulsado de la institución el año pasado por mala conducta, informaron fuentes de la investigación.

En un comunicado, el Ejército Argentino confirmó que el hecho ocurrió esta tarde y que el atacante, de quien no se suministró su identidad, tras asesinar al chofer, secuestró el minubús en el que se movilizaban los cadetes del Liceo Militar durante unos 5 kilómetros, hasta que finalmente fue interceptado por móviles de la policía local y detenido.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la tarde del viernes en la playa de estacionamiento de una panadería en la que se había detenido el transporte, ubicada en la colectora de la ruta provincial 1, en el barrio Colastiné Norte de Santa Fe.

El subdirector del Liceo, Álvaro Cornejo Díaz, en declaraciones a radio Sol Play dijo que “nada ameritaba pensar que esto podía suceder realmente, es un hecho lamentable, por supuesto, pero para nada previsto, no lo vimos venir”.

Con relación a los cadetes heridos, se informó que dos de ellos, un varón de 16 años y una mujer de 17, fueron internados en el hospital José María Cullen con lesiones en cuello y cara. Además, se trasladó a otros dos menores al hospital de Niños Orlando Alassia. Según Uno Santa Fe, se trata de varones de 13 y 14 años que sufrieron heridas en el cuello, miembros superiores, manos y cuero cabelludo. Todos se encuentran fuera de peligro.



El perfil de Martín Kunz

El atacante es otro joven de 19 años, oriundo de la localidad santafesina de Humboldt, que había sido alumno del mismo Liceo pero que fue expulsado el año pasado de la institución, añadieron los informantes.

“El agresor pudo ser identificado como un excadete de ese Liceo Militar”, informó el Ejército en el comunicado.

El subdirector del Liceo, Álvaro Cornejo Díaz, explicó en rueda de prensa que “el año pasado se encontraba cursando sexto año y por problemas disciplinarios se optó porque curse de manera virtual, para que finalice sus estudios”.

“Pero finalmente abandonó, ya que no cumplió con los objetivos académicos y quedó libre”, precisó.