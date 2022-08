El Mundo Boca se encuentra al expectativa de cara al mes de diciembre, donde esperan la llegada de un director técnico y los refuerzos necesarios para luchar por todo la próxima temporada. Pero la realidad es que de momento, las cosas no salieron para nada bien en el xeneize.

Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, confirmó que no utilizarían el cupo disponible para fichar un nuevo jugador tras la lesión del “Changuito” Zeballos, aprovechando el momento para darle minutos en primera a las novenes promesas, como lo es Luca Langoni, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no se hagan intentos para que lleguen fichajes en diciembre o suenen diversos futbolistas para vestir la azul y oro.

Entre los nombres que baraja el máximo ídolo del equipo de la rivera para ocupar el extremo en la delantera, se encuentran Diego Valoyes y Ángel Romero, en dos situaciones completamente distintas. El paraguayo podría llegar con el pase en su poder a fin de año, mientras que el colombiano es una opción mas difícil

Marcos Bonocore, periodista que cubre al Xeneize, informó al respecto: “Tema Valoyes y el interés de Boca. Talleres rechazó una oferta cercana a 7 millones de dólares de Alemania hace un mes. Andrés Fassi (presidente de Talleres) sabe que Boca quiere incluir la deuda de 2.4 milloes de dólares. En esos términos, no hay negociación. Quieren venderlo al exterior”.

Boca le reclamó una T una deuda de 2.4 millones que se generó durante un pago de la gestión anterior, adelantando al club cordobés una posible venta de Cristian Pavón. Pero Fassi no estaría dispuesto a negociar bajo esos términos, por lo que no llegarían a buen puerto.