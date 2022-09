Club Aldosivi. Foto: Google Maps.

Luego de que Aldosivi sea noticia por el incendio de los autos de varios futbolistas del plantel, tras la derrota contra Godoy Cruz en Mendoza, ahora se conoció que hubo un tiroteo en la sede de la institución. Como resultado de esto hubo un herido de bala y detenidos identificados con la barrabarava del club.

Por la reconstrucción de los hechos, los hombres encapuchados descendieron de un vehículo sobre la calle Magallanes y uno de ellos tiró a quemarropa con un arma de fuego hacia el sector donde se encontraba gente identificada con otro grupo de la barra. Este grupo estaba ensayando con elementos de percusión, más personas del barrio entre los que había mujeres y niños. Fueron detenidos y serían parte del ala que comanda el Indio Coman, el jefe de la barra del Tiburón también conocido como el Narigón, quien aseguró no haber tenido nada que ver con el asunto de los coches incendiados.

El informe policial indicó que en una recorrida por la zona comercial portuaria se divisó a dos personas “corriendo por calle Acha hacia calle Magallanes”. Fueron interceptados a los pocos metros cuando intentaban subirse a un auto en el que esperaban otros dos hombres. Fueron identificados como Carlos J. (43 años), Enzo A. (23), Marcos Z. (25) y Claudio Alejandro D., a quien le secuestraron un arma de fuego.



La preocupación del arquero del Tiburón

El arquero José Devecchi habló de lo sucedido siendo uno de los perjudicados por los incendios que se produjeron en el predio donde los jugadores dejaron sus automóviles para viajar a la provincia de Mendoza para enfrentar al Tomba.

En la misma línea, pero destacando el triunfo de anoche frente a Vélez por 3 a 2, Devecchi no anduvo con rodeos y apuntó: “Van a decir que ganamos porque nos quemaron los autos. Son así. Son cortitos de pensamiento”. Y prosiguió apuntando a las autoridades policiales: “Están hace diez días y no hay uno demorado. Esperemos que por lo menos caiga un tipo, para por lo menos justificar que trabajan”.

Por último, el arquero que en enero deberá regresar de su préstamo a San Lorenzo, aseguró que ante el duro momento no dejará el club: “Si te haces la cabeza tenés que agarrar tus cosas y te tenés que ir”.