Kenneth Branagh como Boris Johnson. Foto: NA.

El actor, guionista y director británico, Kenneth Branagh, se pondrá en la piel de Boris Johnson en la próxima producción titulada This England. La ficción, que llega el próximo 21 de septiembre y que contará con seis episodios, ya presentó su tráiler con el ganador del premio BAFTA y Oscar como el mediático político.

El drama, coescrito y dirigido por Michael Winterbottom se centrará en los primeros meses de Boris Johnson como primer ministro, además de rastrear el impacto en el país tras la primera ola de la pandemia de coronavirus. Allí, Johnson lidiará no sólo con el COVID-19, sino también con el Brexit y su mediática vida personal y política.

“Los eventos en el gobierno están entrelazados con historias de todo el país, de expertos y científicos que compiten contra el tiempo para comprender el virus; los médicos, enfermeras y trabajadores de hogares de ancianos en primera línea que trabajan incansable y heroicamente para contenerlo y superarlo; y gente común cuyas vidas se vieron sumidas en el caos”, reza su sinopsis.





Se trata de una producción de Revolution Films, la cual se transmitirá en Sky Atlantic y el servicio de streaming NOW en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia.

De momento, no se conoce información sobre si aterrizará alguna plataforma de Argentina, pero sí llegará a Movistar+ (España), Viaplay (países nórdicos y bálticos, Polonia y Países Bajos), Cosmote (Grecia), OSN TV y OSN+ (MENA), M-Net (Sudáfrica), BBC First (Australia) y TVNZ (Nueva Zelanda), entre otros.



La salida de Johnson

Johnson, que dimitió el pasado 7 de julio después de que más de 50 miembros del Gobierno renunciasen en protesta por su gestión, parafraseó al personaje de Arnold Schwarzenegger de la película de ciencia ficción “Terminator 2: el juicio final” (1991), al concluir la sesión con la frase en español “hasta la vista, baby”.

También recomendó a su sucesor en el cargo -que se conocerá el próximo 5 de septiembre, tras el receso de verano- que mire “hacia adelante” y defienda “la libertad y la democracia”.

Antes, el líder laborista, Keir Starmer, admitió que la relación entre el primer ministro y el líder de la oposición “no es fácil”, pero que le deseaba a él y a su familia “lo mejor para el futuro”.