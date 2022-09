Mikhail Ulyanov, embajador en Viena. Foto: REUTERS.

Mijaíl Uliánov, embajador en Viena, fue citado al ministerio austríaco de Exteriores luego de un polémico comentario que el diplomático hizo sobre Ucrania.

“¡No hay piedad para el pueblo ucraniano!”, escribió Uliánov en su cuenta de Twitter en la noche del viernes al sábado, al comentar la noticia de que EEUU entregará más armas a Kiev.

Después de que esas palabras desataran una ola de indignación en las redes sociales, el embajador ruso borró su mensaje, y afirmó que había sido mal interpretado, como una llamada al genocidio de los ucranianos.

“Estamos indignados por las inhumanas declaraciones del representante permanente de Rusia y por sus intentos de relativizar lo que no se puede relativizar”, señaló en la tarde de hoy el ministerio austríaco de Exteriores, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.



Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria – to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022

“Defendemos la libertad de expresión. Pero también somos libres de oponernos con firmeza a esas declaraciones incendiarias. Por ello, el representante permanente de Rusia, Mijaíl Uliánov, fue convocado al ministerio de Asuntos Exteriores el domingo”, concluye la breve nota.



Los antecedentes de sus dichos



Previamente a esta reacción de Viena, Mijailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, había expresado por la mañana, en la misma red social, la indignación de su país por considerar que Uliánov se refería a una “solución final de la cuestión ucraniana” y estaba llamando “al genocidio”.

También el portavoz del ministerio de Exteriores de Ucrania, Oleh Kololenko, pidió que no se tolerara “este lenguaje genocida” y que Austria declare persona non grata a Uliánov.

“Si leen lo que he escrito en Twitter en los últimos años, no encontrarán nada despreciable en relación con el pueblo ucraniano”, dijo el embajador ruso a la agencia austríaca APA.

Explicó que sus palabras, ya borradas, fueron una reacción “emocional” a la noticia de que Washington proporcionará más armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

“De nuevo, sólo armas, no diplomacia”, quiso decir Uliánov, según explicó a APA.

Con información de EFE