La casa incendiada en Mar del Plata. Foto: Gentileza La Capital.

Una mujer le prendió fuego la casa a la madre porque no quiso cuidarle a los hijos en Mar del Plata. El hecho sucedió este sábado a la madrugada.

La vivienda quedó totalmente destruida a causa de las llamas, pero no se registraron heridos. La madre de 26 años quedó detenida en un primer momento, pero ya fue liberada por las autoridades.

Madre e hija compartían casa, ubicada en las calles Arana y Goiri al 10.600, de la ciudad balnearia. Fuentes policiales explicaron que pasada la medianoche comenzó una discusión entre ambas mujeres que se desató cuando la abuela se negó a cuidar a sus nietos mientras su hija salía de la casa.

La negativa desató una discusión donde la hija de la mujer actuó “impulsivamente” y decidió incendiar la casa en la que ella también vivía.



Reconstrucción de los hechos

“De acuerdo a lo manifestado por testigos, la hija de la dueña de la casa prendió fuego los fondos de la propiedad que ella también habita”, revelaron las autoridades al medio local 0223.

El fuego se extendió desde el fondo de la casa y los bomberos lograron extinguir el foco de incendio aunque quedaron importantes daños materiales.

“Los daños fueron totales. No hay que lamentar personas heridas”, informaron quienes llevaron adelante el operativo.

El fiscal de Flagrancia tomó el caso e imputó a la presunta culpable en una causa caratulada por “averiguación causales de incendio”.