Una de las novelas del mercado de pases en Boca Juniors es nada más, y nada menos, que Agustín Rossi. El Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme se reunió en varias oportunidades con el arquero titular y su representante para firmar la renovación de su contrato, que termina a mediados del 2023. Sin embargo no han podido limar las asperezas y la continuidad del ex Lanús aún es incierta.

Jorge Ribolzi, campeón del Mundo con el Xeneize, opinó: “Rossi anda bien. Ha crecido mucho, es un buen arquero, tiene el tema de los penales que es un atajador realmente impresionante. Le transmite seguridad a Boca”.

“El canto de los hinchas para Rossi es un cariño para con él. El hincha de Boca siempre te va a decir lo que siente, en este caso con Rossi lo quieren y no quieren que se vaya”, comentó en FM Late 93.1.

Además, Sergio Agüero se sumó al tema mientras realizaba un stream en Twitch: “Veo tendencia a Rossi. Atajó un penal. Ese muchacho no para de atajar penales, es un fenómeno. Encima es una arquerazo. Yo lo vi un par de veces y como todo arquero tiene algunos fallos. Pasa que el arquero por más que ataje diez partidos bien, si después tiene un fallo o se manda una cagada dice ‘eh qué malo que es’. Y no es así”.

“Yo creo que Rossi le está salvando las papas mal a Boca. A mí las veces que lo ví me gustó. Yo tengo que patear un penal y está Rossi enfrente y viene de atajar varios penales, y… la pienso dónde tirar. Empieza un poquito ese ‘¿adónde la tiro?’”, remarcó el ex futbolista de Independiente. Y agregó: “Yo lo dejaría dos añitos más, no se qué piensan ustedes”.

