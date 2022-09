Alexei Navalny. Foto: REUTERS.

El líder opositor ruso Alexei Navalny afirmó que su envenenamiento “expuso la criminalidad y la disfuncionalidad del propio Putin como de su sistema” e insistió en responsabilizar al Kremlin por el hecho del que se cumplen dos años, aniversario que motivó también un pedido de la Unión Europea para exigir su liberación.

“Es la segunda vez que celebro mi segundo cumpleaños. El día que intentaron matarme, pero por alguna razón no morí”, indicó Navalny en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Allí volvió a culpar del envenenamiento al Servicio Federal de Seguridad (FSB), la agencia rusa de seguridad que está bajo las órdenes del Kremlin, y afirmó que “nunca se abrió un caso penal” ni “hubo una investigación oficial”.

“Toda esta situación expuso tanto al propio Putin como a su sistema, hasta tal punto que mostró no solo la criminalidad, sino también la disfuncionalidad y el fracaso de su régimen”, apuntó.



El hecho

El 20 de agosto de 2020, el líder opositor se descompensó durante un vuelo de Siberia a Moscú, lo que forzó un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Omsk, donde recibió tratamiento en un hospital local.

Los médicos rusos que lo vieron aseguraron no haber encontrado rastros de envenenamiento y atribuyeron su estado a problemas de metabolismo.

Dos días después, por solicitud de la familia y de sus colaboradores, Navalny fue trasladado a Berlín, donde fue tratado y dado de alta tras haber llegado en estado crítico.

El opositor acusó al Kremlin de ser responsable, lo que fue negado en reiteradas oportunidades por el Gobierno ruso.

Fue detenido apenas regresó a Rusia en enero de 2021 y condenado por distintos delitos, el más importante de ellos una pena de 9 años por el desvío de fondos donados a organizaciones de lucha contra la corrupción, acusaciones que él niega y considera políticamente motivadas.

Hace dos meses fue trasladado a un centro penitenciario de “régimen severo” tras cumplir las primeras semanas de su condena en el centro penitenciario de Pokrov, a 100 kilómetros de Moscú.



Intervención de la Unió Europea

La UE pidió la excarcelación inmediata de Navalny, exhortó a las autoridades rusas a cumplir con sus “obligaciones” internacionales en este caso y recordó la necesidad de investigar “con plena transparencia y sin demora” las circunstancias que rodearon al envenenamiento.

La oficina de asuntos exteriores, que encabeza Josep Borrell, lamentó la ilegalización de la organización anticorrupción del opositor y las medidas disciplinarias impuestas contra el opositor en prisión.

“Hacemos a las autoridades rusas responsables de la seguridad y la salud de Navalny”, advirtió, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

Por su parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, utilizó el caso de Navalny, “un hombre valiente”, para acusar a Moscú por haber endurecido los controles sobre la sociedad civil tras la invasión a Ucrania en febrero.

“La libertad y la democracia ya estaban en peligro antes. Pero ahora la libertad de expresión está mucho más en peligro y muchos tienen miedo de decir lo que piensan”, expresó Scholz en mensaje de video.