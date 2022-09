Defensa y Justicia vs. Boca Juniors. Foto: NA.

Boca, que no termina de convencer con su andar irregular, visitará hoy al golpeado Defensa y Justicia en Florencio Varela, en la continuidad de la decimocuarta jornada de la Liga Profesional.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello desde las 20:30, contará con el arbitraje de Silvio Trucco, el VAR estará a cargo de Hernán Mastrángelo y será televisado por TNT Sports.

Boca llega de dos empates consecutivos sin goles frente a Rosario Central y Racing, por ello, el entrenador Hugo Ibarra modificará el equipo ya que no podrá contar con el suspendido Frank Fabra -llegó a las cinco tarjetas amarillas- y en su lugar aparecerá Agustín Sandez, mientras que en la zaga central volvería Nicolás Figal, quien se recuperó de una sobrecarga muscular.

Además, seguirán afuera del equipo Darío Benedetto y Carlos Zambrano, tras el encontronazo que tuvieron en el entretiempo del partido con Racing y por el que fueron sancionados por el club con dos partidos.

De esta manera, el principal interrogante pasa por saber si en la delantera dará el presente Luis Vázquez o Nicolás Orsini. Además, Diego “Pulpito” González podría reaparecer desde el inicio en el mediocampo.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de sufrir una dura derrota ante Barracas Central por 3 a 1 y se ubica en el puesto 22, ya que tiene 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y cinco derrotas.

Sebastián Beccacece, entrenador del Halcón, no podrá contar con Gabriel Alanís que vio la tarjeta roja por doble amonestación y en su lugar podría ingresar Alexis Soto.



Así llegan al partido