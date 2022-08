Defensa y Justicia vs. Boca Juniors. Foto: NA.

Boca juega contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, en la continuidad de la decimocuarta jornada de la Liga Profesional.

El encuentro tiene lugar en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello con el arbitraje de Silvio Trucco, el VAR está a cargo de Hernán Mastrángelo y será televisado por TNT Sports.

Boca llega de dos empates consecutivos sin goles frente a Rosario Central y Racing, por ello, el entrenador Hugo Ibarra modificará el equipo ya que no podrá contar con el suspendido Frank Fabra -llegó a las cinco tarjetas amarillas- y en su lugar aparecerá Agustín Sandez, mientras que en la zaga central volvería Nicolás Figal, quien se recuperó de una sobrecarga muscular.

Además, seguirán afuera del equipo Darío Benedetto y Carlos Zambrano, tras el encontronazo que tuvieron en el entretiempo del partido con Racing y por el que fueron sancionados por el club con dos partidos.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de sufrir una dura derrota ante Barracas Central por 3 a 1 y se ubica en el puesto 22, ya que tiene 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y cinco derrotas.

Sebastián Beccacece, entrenador del Halcón, no podrá contar con Gabriel Alanís que vio la tarjeta roja por doble amonestación y en su lugar podría ingresar Alexis Soto.



Seguí el partido en vivo