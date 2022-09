Pymes, economía argentina. Foto: NA.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, reveló que consorcios, las pymes, los clubes de barrio y las asociaciones seguirán con los subsidios a las tarifas de electricidad y gas, en distintos tramos. La noticia se suma a lo ya anunciado de que la ayuda estatal en el agua corriente y cloacas se irán perdiendo en distintas etapas.

La funcionaria anunció que en estos días se publicarán las tarifas y cuál será el tope exacto de consumo de gas por zona a partir del cual se pierde el subsidio.

Royón, aclaró en relación a los clubes de barrios de todo el país que “los Clubes inscritos en el registro previsto en el artículo 4 de la Ley 27.098, y hasta tanto se reglamente el artículo 16 de la misma, mantendrán los subsidios en el precio de la energía”.

“En el mismo sentido los comedores inscriptos en el RENACOM mantendrán los subsidios, y regímenes con tarifa social como entidades de bien público, bomberos voluntarios, entidades sin fines de lucro, etc”, expresó Royón.

Según Royón, “la luz pesa 4% a 5% en las expensas. El gas no va a sufrir modificaciones. Entiendo que la suba impactará en 1 a 2% sobre el total de las expensas”, un dato que no es compartido por las asociaciones de consorcistas, que sostienen que el peso en las expensas ronda el 10% sólo en el caso de la electricidad.

En declaraciones radiales, la funcionaria señaló: “Mi equipo mantuvo reuniones con representantes de consorcio para analizar todo este universo, para ver si se implementa un registro”.



Los consorcios y clubes de barrio están en la categoría “general”, al igual que bancos, shoppings o comercios.

Royón recordó que a la industria “ya se le retiraron los subsidios. En energía eléctrica, al segmento medio, que son “generales”, se le va a retirar el 20% del subsidio. Los aumentos dependerán de cuánto sea el consumo. Esto sobre la estructura de costos de una pyme no debería ser relevante”.

La funcionaria consideró que los aumentos “no son una razón para que se afecte de manera significativa la rentabilidad o los costos. Un kiosco podría está pagando $2.500 de facturas de luz, mientras que una superficie importante puede estar pagando $15.000”.



Gas

En cuanto al gas, Royón precisó que los detalles de cuáles serán los topes en cada zona a partir de los cuales el segmento medio -que mantiene el subsidio solo hasta cierto nivel de consumo- deberá empezar a pagar el precio pleno, se publicarán en los próximos días.

Aclaró también que se consideraron 29 subzonas, y cada hogar podrá identificar de acuerdo al lugar donde esté, cuál es el tope del gas. “Va a ser más alto en Santa Cruz que en Chaco”, indicó.

Royón sostuvo que el objetivo es “ir concientizando a la gente para que cuide el consumo. Puede haber en el futuro un rediseño de los topes o premios. No será una foto estática. Cada uno puede cambiar su situación personal, mudarse, cambiar de trabajo. La energía es un bien preciado y hay que valorarlo”.