Una de las reuniones de la Mesa de Enlace con el Gobierno. Foto: NA.

El Gobierno Nacional y las representaciones del campo vienen manteniendo reiterados encuentros desde hace ya varias jornadas, tras el objetivo de acercar posiciones y finalmente poder alcanzar acuerdos que destraben más de una situación que los enfrenta.

Con esta perspectiva es que la Mesa de Enlace se ha propuesto fijar los límites a la agenda de diálogo con Juán José Bahilo, secretario de Agricultura de la Administración del presidente Alberto Fernández. Así dadas las cosas, desde la entidad del campo han manifestado claramente su intención de que el gobierno proceda de una vez por todas a “cambios estructurales” en la materia que los ocupa.



La confirmación

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, lo ha confirmado formalmente durante una entrevista radial, indicandoque hasta ahora se pudo destrabar la exportación de algunos tipos de carne vacuna con destino a China, todo fruto de las recientes tratativas. “Hasta el momento no hemos tenido resultado” dijo Achetoni, además de plantear que pese a ello “vamos a seguir insistiendo” en el diálogo con el gobierno.

El presidente de la Federación Agraria planteó que la Mesa de Enlace no pretende discutir con el gobierno medidas circunstanciales cuya finalidad sea solo acelerar la liquidación de dólares de parte de los productores.

“Las mejoras tienen que ser estructurales, no estamos en condiciones de aceptar mejoras coyunturales”, explicó. De este modo, Achetoni habló sobre el nuevo esquema ideado por el Banco Central, denominado “dólar soja” que consiste en que el productor acceda a 30% en dólares al valor oficial y el resto en un depósito en pesos ajustable al tipo de cambio.

“El dólar soja no lo vemos viable”, señaló Achetoni, quien no solo se refirió a las complicaciones que tienen los productores para llevar a cabo el tipo de operación financiera que dispone el BCRA, sino que además existe una cuestión política.

Entre tanto, el dirigente rural manifestóque si la Mesa de Enlace aceptara el esquema ideado por Miguel Pesce, el titular del Central, “estamos convalidando un blue mucho más alto” por lo que consideró que “tiene que haber un acortamiento de brecha” entre el oficial y los dólares paralelos.



El camino a la solución

Según Achetoni la solución tiene que ser por “un acortamiento de brecha, porque esto es lo que se ha naturalizado y es lo que ha venido afectando seriamente a la competitividad a cualquier producción”. Así mismo, el dirigente ruralista consideró que tanto para el campo como para otro tipo de actividades “ha sido bastante completo tener dos monedas” ya que au criterio para el gobierno “es lindo cuando traen los dólares pero los duele cuando se tiene que ir”.

“No tiene sentido que tengamos un precio que le saca rentabilidad a nuestros productores y otro cuando tiene que comprar los insumos”, dijo.

Por otro lado, el titular de la Federación Agraria Argentina dijo que “no tiene sentido” que el gobierno siga manteniendo las restricciones a la venta al exterior de carne bovina, al recordar que es uno de los alimentos que mantuvo más estabilidad de precios en los últimos meses y que cuenta con oferta suficiente.

Más allá de eso, Achetoni no descartó la chance de que las entidades del campo vuelvan a las protestas en caso de que no se registren avances en el diálogo con el Ministerio de Economía.