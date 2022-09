Will Smith volvió a Instagram tras el cachetazo a Chris Rock. Foto: The Academy.

Todos recordamos la última entrega de los premios Oscars cuando Will Smith subió al escenario en pleno show para pegarle una cachetada al humorista Chris Rock, que bromeaba sobre su esposa en su sketch. Las disculpas del actor no tardaron en llegar por las redes: “Te pido perdón. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quieras hablar”. El “hombre de negro” logró que el ganador a Mejor Actor sea expulsado de este evento por los próximos 10 años.

Luego, decidió retomar las redes sociales para hablar sobre lo sucedido. Fue a través de YouTube donde, hace algunas semanas, confesó que “en los últimos meses he pensado mucho y he hecho mucho trabajo personal”. Y aprovechó para disculparse con el cómico: “Chris, te pido perdón. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quieras hablar”.



La vuelta de Will a las redes

El actor regresó a Instagram con la publicación de un video en el cual hace referencia a cómo se siente volver a las redes luego de la bofetada que le dio al también actor, la cual generó mucha repercusión en el público, en los medios de comunicación y en todo Hollywood.

La publicación se acompaña del mensaje “Yo tratando de volver a las redes sociales”, con un tono carismático. El video muestra a un bebé gorila intentando tocar la espalda de un gran simio. En la primera parte, el animal se gira y mueve los brazos en señal de que se aleje; en la segunda, el gigante salta encima del chiquito y lo va a buscar enojado.









La referencia es bastante clara, si se tiene en cuenta el contexto de lo sucedido en la gala de los Oscars 2022. El video obtuvo comentarios de famosos y alcanzó más de 1.500.000 “Me gusta”.