Ester Expósito. Foto: Instagram/ester_exposito

Ester Expósito es una actriz española muy exitosa y conocida gracias a su participación en la serie Élite. Además de ser una estrella en su país, es una de las mujeres más codiciadas del mundo. Y por cierto, una de las más bellas.

Su figura escaló a las más grandes marcas internacionales: e hecho es cara de Dolce & Gabbana y Bvulgari.

Pero eso no es todo. Ahora dio un paso más -y muy importante- en su carrera: por primera vez posó en la portada de Harper’s Bazaar España.



Ester en la tapa de Harper’s Bazaar. Foto: Instagram/harpersbazaares



La revista la eligió como protagonista. Se trata de rendirle honor a personajes reconocidos que tienen menos de 30 años. “Con las ideas muy claras desde pequeña y con el firme objetivo de ser actriz, Ester ha sabido luchar por su sueño hasta hacerlo realidad y convertirse en parte de una nueva generación de íconos que aún no han cumplido los 30 y ya se han consagrado”, escribieron en el Instagram de Harper’s.

El look de tapa es muy elegante. La actriz posó al natural con un estilo que mezcla lo sencillo y lo alocado: una remera clásica blanca Prada, un culotte negro y un saco amplio con plumas azules y verdes. El pelo casi sin peinar y algunos toques de maquillaje que resaltan su belleza al natural.



Ester Expósito. Foto: Instagram/harpersbazaares.



Los looks veraniegos de Ester

La joven es muy activa en sus redes sociales y eso la hace muy cercana a sus seguidores. Marca tendencia con sus looks. La moda ocupa un lugar fundamental en su Instagram.

En sus últimos posteos de verano, fueron furor unos minisvestidos color amarillos.



Ester Expósito luce un hermoso vestido. Foto: Instagram/ester_exposito



En ese posteo, se la puede ver a Ester con un vestido amarillo, decoraciones con flores y muy ajustado marcado sus fogosas curvas.

En otra foto posó con un vestido también color amarillo patito, escote tipo strapless, ajustado al cuerpo y un imponente tajo al costado.



Ester Expósito. Foto: Instagram ester_exposito



En ambos looks optó por tener el pelo suelto, algo descontracturado. Maquillaje sutil: algo de máscara de pestañas, rubor y labios color nude. Expósito demuestra que lo natural también puede llamar la atención.