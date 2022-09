Partidazo en la Premie League. Foto: Reuters.

Fue un auténtico partidazo, de esos que no se olvidan pese a que todos hayan querido ganar. Fue en la Premier League del fútbol inglés y hubo goles de todos lados.

El Manchester City de Inglaterra empató 3 a 3 con Newcastle por la tercera fecha del torneo. El delantero argentino Julián Álvarez se quedó en el banco de suplentes y no pisó el verde césped.

El equipo de Josep Guardiola se puso en ventaja a los 5 minutos de la etapa inicial de la mano de Ilkay Gündogan, pero Newcastle lo dio vuelta con tantos del paraguayo Miguel Almirón, Callum Wilson y Kieran Trippier.

Sin embargo, el Manchester City reaccionó en el complemento y lo empató con goles de Erling Haaland y Bernardo Silva, en un encuentro en el que el ex atacante de River no saltó al campo de juego en los 90 minutos.

Así, el equipo “Ciudadano” suma siete unidades tras no ganar por primera vez en lo que va del certamen y el líder de la tabla de posiciones es el Arsenal con nueve.