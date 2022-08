Godoy Cruz vs. Independiente. Fotos: NA.

No hay margen de error para el Rojo conducido por Julio César Falcioni. Pasan las fechas, los resultados hasta ahora no llegan y la paciencia de la gente se va a agotando. Con este marco, duro y complicado, y con la impostergable necesidad de volver a ganar, Independiente juega esta tarde al expectante Godoy Cruz, que sueña con pelear la Liga Profesional, en Mendoza por la continuidad de la decimocuarta jornada.

El encuentro se disputa en el estadio Malvinas Argentinas desde las 15:30, el árbitro será Nazareno Arasa y en el VAR dirá presente Darío Herrera, mientras que contará con la televisación de ESPN Premium.

Independiente viene de igualar 1 a 1 frente a Huracán como local y suma tres encuentros sin triunfos, por lo que profundizó aún más la crisis con su público en la cual apareció un pasacalles apuntando directamente contra el entrenador Julio César Falcioni.

El Emperador para intentar volver a la senda de la victoria dispondrá de dos cambios: una fija es la vuelta de Sergio Barreto a la zaga central luego de haber cumplido una fecha de suspensión tras haber llegado a las cinco amarillas, en lugar de Joaquín Laso.

Además, Edgar Elizalde continuará en el lateral izquierdo ya que Lucas Rodríguez aún se recupera de una molestia que lo marginó del encuentro ante Huracán, en tanto que Lucas González volverá a la titularidad en el mediocampo en reemplazo de Iván Marcone.

Por su parte, Godoy Cruz viene de vencer en un partido clave por la permanencia a Sarmiento en Junín por 2 a 1 y se ilusiona con pelear con el campeonato, ya que se ubica a cinco unidades del líder Atlético Tucumán.

Ante el gran rendimiento del Tomba, el técnico Sergio Gómez repetirá el equipo y marcará la despedida de Ezequiel Bullaude, quien fue adquirido por el Feyenoord de Países Bajos.



