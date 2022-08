Incendios en el Río Paraná. Foto: NA.

Los voraces incendios que dañan grandes extensiones de tierras en el Litoral argentino tienen en vilo al país entero. No solo por la magnitud del fuego, sino también porque además delñ daño ambiental, las consecuencias llegan hasta zonas lejanas del epicentro, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, en donde desde hace varios días es evidente el efecto y el olor del humo.

Con este marco, tres apicultores, un hombre y sus dos hijos, previamente detenidos el pasado lunes como directos acusados por haber provocado los incendios de manera intencional en las islas del Paraná por la Policía de Entre Ríos, finalmente han sido liberados bajo “estrictas condiciones de cumplimiento”.

El fiscal federal de Victoria Claudio Kishimoto ha manifestado que dio lugar al pedido de la defensa pdado el delito cometido por dichos hombreses excarcelable, pero aclaró que se hizo a resguardo de determinadas conductas, mientras continúa la causa por la que son investigados. La decisión corrió por cuenta del juez federal de la misma ciudad, Federico Martín, quien entre otras condiciones les impuso no volver a acercarse al lugar en el que encendieron fuego y presentarse una vez por semana ante la Justicia.



¿Qué estaban haciendo?

El hombre de 54 años y sus hijos de 18 a 22 declararon ante la Justicia que en realidad realizaban un contrafuego para intentar salvar una casilla y las colmenas que tienen ubicada en una isla frente a Villa Constitución, de donde son oriundos.

“Nosotros tenemos colmenas donde estábamos limpiando, se nos había roto la desmalezadora y empezamos a juntar yuyos, amontonamos e íbamos prendiendo. Estábamos haciendo los últimos montoncitos, apagando todo, no se nos fue de las manos nada y ahí llego esta gente de la policía, nos hicieron un acta y después nos llevaron a la comisaria que tienen en la isla, nos tuvieron ahí incomunicados desde ese momento”, explicó uno de los integrantes del grupo a la radio Cadena 3.