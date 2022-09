Godoy Cruz vs. Independiente. Foto: NA.

No hay caso, el Rojo de Avellaneda anda con el paso cambiado y no encuentra el rumbo que le permita volver al triunfo. Todo indicaba que durante la tarde de este domingo iba a lograrlo finalmente, pero tras ir en ventaja por la mínima diferencia, los locales se lo terminaron igualando.

Independiente empató 1 a 1 con Godoy Cruz de Mendoza, pese a que que el Tomba jugó con diez futbolistas casi todo el segundo tiempo. Jugaron en el estadio Malvinas Argentinas por la decimoquinta fecha del torneo de la Liga Profesional.

El “Rojo”, después de una semana complicada por los cuestionamientos de los hinchas y la aparición de pasacalles contra el entrenador Julio César Falcioni, abrió el marcador en un encuentro parejo con un cabezazo del defensor Juan Manuel Insaurralde a los 42 minutos de la etapa inicial.

Previamente, los dirigidos por Falcioni habían estado cerca de lograr romper el cero con un tanto de cabeza de Leandro Benegas, pero el delantero se encontraba en posición adelantada y el árbitro Nazareno Arasa lo anuló a los 35 minutos.

En el segundo tiempo, el camino hacia el triunfo parecía allanarse de entrada para el equipo de Avellaneda: José Canale fue expulsado en el “Tomba” a los 5 minutos por doble amonestación, luego de protagonizar un encontronazo con Benegas.



Partido apretado en Mendoza. Foto: NA.



No obstante, el recién ingresado Tadeo Allende, con un disparo de media distancia, le dio la igualdad a Godoy Cruz a los 10 minutos y complicó el panorama para Independiente, que no logró hacer valer el hombre de más en el resto del juego.

De esta manera, al “Rojo” se le escaparon dos puntos pese a que generó algunas aproximaciones de peligro que encontraron buenas respuestas del arquero Diego “Ruso” Rodríguez, por lo que sigue entre los elencos del fondo de la tabla de posiciones con 14 unidades.

Godoy Cruz, por su parte, se ubica quinto con 25, a cuatro del líder Atlético Tucumán, dado que un triunfo en casa lo hubiese dejado a dos del “Decano”.



