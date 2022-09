Ian junto a su hermano menor. Foto: Facebook Prayers for you.

Una triste historia se hizo viral en estos últimos días. Se trata del caso de Ian, un adolescente de 15 años que padece cáncer y tuvo que decírselo a su hermanito menor. El dolor del pequeño quedó registrado en imágenes y conmovió a todo el mundo.

El hecho fue difundido por la cuenta de Facebook “Prayers for you”, quienes se encargan de contar historias sobre pacientes con enfermedades terminales. Buscan ayudar y concientizar mediante cadenas de oraciones.

Ian fue diagnosticado en el 2019 con osteosarcoma. Luego de una cirugía y meses de quimioterapia, pudo liberarse del cáncer.

En noviembre del 2021 la enfermedad volvió y se extendió por todo su cuerpo.

La historia la contó Benjamín Elliott, un hombre oriundo de Oregon que busca “hacer realidad los sueños de niños con cáncer”.

El relato comenzó así: “Al descubrir que el cáncer lo mataría, Ian comenzó a llorar. No tenía miedo de morir; de hecho, estaba bien con eso”, escribió, aunque sí estaba muy triste: “Lloró porque, como dijo en sus propias palabras; ‘solo quiero hacer una cosa buena en el mundo antes de dejarlos a todos’”.



La decisión de contarle a su entorno que finalmente morirá

“Creo que esta imagen realmente ilumina el ‘bueno’ que Ian quería y creía que necesitaba compartir”, y agregó que: “incluso en su devastador pronóstico, era Ian quien consolaba y consolaba a sus amigos y hermanos pequeños”.



La imagen que estremeció al mundo. Foto: Facebook Prayers for you



“Llorando en esta foto está el hermano pequeño de Ian, Peter. Peter acababa de enterarse de la devastadora noticia de que sus días con su hermano mayor estaban contados. Sosteniéndolo tan fuerte como siempre y besándolo en la frente, Ian se agarró fuertemente y se disculpó con su hermano por no poder vencer el cáncer”, contó.

“La verdad es que Ian se niega a vivir por sí mismo. Elige vivir sólo para los demás hasta el momento en que tome su último aliento”, finalizó Benjamín la publicación que decidió compartir, y la que miles de personas se sumaron a una cadena de oración por la salud de Ian.