Lanús vs. Arsenal. Fotos: NA.

Sigue la fecha 15 de la Liga Profesional del Fútbol argentino con el partido que este domingo disputan Lanús y Arsenal. El partido se juega en el estadio Ciudad de Lanús “Néstor Díaz Pérez” desde las 13.00 horas. El encuentro es televisado por la cadena TNT Sports y cuenta on el arbitraje de Fernando Echenique.

Lanús hace 10 partidos que no se encuentra con el triunfo y necesita sumar de a tres puntos imperiosamente. El Granate está último en la tabla y con plantel ha sufrido amenazas de parte de los barras.

Los locales atraviesan un duro momento deportivo. Desde el 19 de junio pasado suma dos empates y ocho derrotas, y además fue eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El ciclo del DT Jorge Almirón arrojó claramente un saldo en negativo y la llegada de Fran Kudelka no trajo mejores resultados en este presente complicado. De hecho, logro apenas 1 punto sobre 12 posibles

Con esta compleja realidad Lanús enfrenta a Arsenal, el duro equipo de Leonardo Madelón que en la temporada cayó en cinco encuentros de los 35 disputados.



