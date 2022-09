Reto viral. Foto: Genial Gurú

Los retos virales son furor en redes sociales. Además de ser muy divertidos, sirven para pensar, poner a prueba nuestro cerebro y ver que tan hábiles somos.

En este caso, hablamos de un nuevo reto que conssite en intentar encontrar el número 280 escondido en una imagen repleta de números 208, muy similar.

Es complejo y solo pocos usuarios pudieron resolverlo.



Imagen original del reto

Los que intenten resolverlo, tendrán 20 segundos. Esto agrega una dificultad extra al desafío que se volvió furor en redes sociales.



Hay que tratar de encontrar el número 280. Foto: Genial Gurú.



En la imagen se pueden ver varias hileras y filas con números 208. Entre todos esos, está el que hay que encontrar para ganar, el 280.

Debido a la similitud de ambos números, muy pocos internautas pudieron encontrar la solución.

Para este reto hay que tener paciencia, y ser muy ágil en lo visual y mental. Es fundamental ver detalladamente los números uno por uno.

Si todavía no pudiste resolverlo, no sigas leyendo más abajo, ya que te encontrarás con la solución.



Solución del reto

Primero queremos saber: ¿pudiste encontrar el número oculto en la foto?, y si te fue ¿fácil o difícil?.

A continuación, te mostraremos la solución:



Reto viral. Foto: Genial Gurú.



Si lo pudiste ubicar, ¡Felicitaciones! Formas parte del pequeño grupo de personas que pudieron hacerlo.

Y si no pudiste, el número 280 está ubicado en la cuarta fila, hilera siete.