Kylian Mbappé y Lionel Messi, PSG, fútbol internacional. Foto: EFE.

La novela entre las estrellas del París Sain Germain (PSG) sigue sumando capítulos. Ahora se conoció que Kylian Mbappé pidió para renovar que el equipo tenga una identidad más “francesa”, con menos extranjeros, y contratar a un entrenador galo.

Según UOL Sports la renovación de contrato de Mbappé, que hizo que el jugador tenga el salario más alto del mundo, además de poderes y voz activa en las decisiones del PSG, se concretó luego de que la entidad hiciera realidad algunas peticiones del delantero.

Entre ellas la contratación de un DT francés en lugar del argentino Mauricio Pochettino, orden que fue acatada por los dueños qataries del PSG quienes despidieron al exentrenador del Tottenham inglés y contrataron al galo Christophe Galtier.

Pero no todo culminó allí, según la prensa, el delantero campeón mundial en Rusia 2018 quería más franceses en el equipo y ello fue motivo de la ida del argentino Angel Di María y la situación de Mauro Icardi, a quien Galtier le dijo que no le tendría en cuenta, y Leandro Paredes, por quien esperan ofertas.



La despedida de Di María en París. Foto: EFE.



Menos latinos

Mbappé quiere menos latinos en el equipo, en la temporada pasada se habla más español que francés en el vestuario, y el mediocampista español Ander Herrera y el arquero costarricense Keylor Navas pueden dejar el Parque de los Príncipes en cualquier momento.

Para darle mas identidad francesa y cumplir con las exigencias que dejaron a Mbappé en París, al PSG llegaron Hugo Ekitiké y Nordi Mukiele, que son franceses.

Hoy es motivo constante de noticias la relación entre Mbappé y el brasileño Neymar, a quien el delantero no desea en el equipo, y Lionel Messi, que se convirtió en distante y fría, e incluso el francés y el brasileño discutieron en la fecha pasada de la Ligue 1 en la goleada ante Montepelier sobre quien ejecutaba un tiro penal.