Sergio Berni. Foto: NA.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, reclamó que se avance en la baja de la edad de imputabilidad y cuestionó a los que tienen “cabeza progresista” y se oponen a esa medida.

“Estamos reclamando a gritos que tomemos una actitud y cambiemos la ley penal juvenil, porque es inadmisible que todavía no se haya bajado la edad de imputabilidad”, sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el dirigente afirmó que está “cansado de detener todos los días menores” y se quejó: “En este país los delincuentes tienen más libertad que todos los que estamos todos los días a derecho y respetando la ley”.

“Para todos aquellos con cabeza progresista, les digo que tenemos que cuidar a los chicos, porque hoy como son inimputables son la mano de obra barata del narcotráfico, salen a hacer cualquier cosa en la calle porque entran por una puerta y salen por la otra”, señaló.

Al fundamentar su planteo, Berni explicó que “la sanción (para los menores que delinquen) no significa cárcel, sino que el Estado tiene que tener todos los mecanismos para recuperar al chico”.

Y alertó: “Si no lo recuperamos, termina muerto en un enfrentamiento entre narcos o con la Policía”. Por eso reclamó una “política reparadora de los chicos que delinquen” y llamó a “dejar de ser hipócrita”.

“Se discutió el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, pero no se discute qué hacemos con los menores que delinquen, qué hacemos con los fiscales que para no trabajar viernes, sábado y domingo liberan delincuentes”, cuestionó el ministro de Seguridad bonaerense.



Su planteo sobre la Justicia

Además, Sergio Berni aseguró que “la seguridad no es sólo un problema policial” y pidió “mirar muy atentamente al Poder Judicial”.

“Todo lo que estamos haciendo en materia de seguridad empezó a dar sus resultados, pero estamos mal”, añadió.

Como cierre, el funcionario bonaerense reavivó la polémica con la Nación: “Si usted me pregunta si el Gobierno nacional está colaborando en materia de seguridad policial con la Provincia, le digo que no”.