Figuritas del mundial. Foto: captura de video.

Comenzó la preventa del álbum de figuritas para coleccionar del Mundial Qatar 2022, y ya hay gente que quiere conseguir todas las figuras de los astros que estarán en el torneo.

Un joven argentino se viralizó en Twitter luego de mostrar que en el primer paquete le salió la imagen que la mayoría de los argentinos quisiéramos: Lionel Messi.

Apenas lo abrió, se desilusiono porque la primer figura era un futbolista de Japón, pero al ver la segunda se emocionó y saltó de la alegría: “¡Me tocó Messi! ¡Me tocó Messi y quedó grabado!”, expresó Joaquín Stahl, quien luego compartió el video en su red social.



Abrió el primer paquete de figuritas y le salió Messi. Video: twitter/joastahl



En las imágenes se lo ve muy feliz: “Seremos campeones del mundo. Que ni se presentes, diciembre será una fiesta”.

Aunque no faltaron los internautas que lo trataron de “mufa” y “que por su culpa Argentina se vuelve en primera ronda”, pero también su posteo se llenó de buenos comentarios y gente que apoyaba su emoción.



Los jugadores de la Selección Argentina que no están en el álbum

Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Ángel Correa, Exequiel Palacios, Lisandro Martínez, Juan Musso, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, son lo que no estarán presentes en las figuritas.

El álbum del Mundial Qatar 2022 ya está disponible en muchos kioskos de Buenos Aires, aunque la presentación oficial sería la primera semana de septiembre.

Muchos usuarios de las redes sociales compartieron algunos detalles: el álbum sale alrededor de $750 y los paquetes alrededor de $150.

En el álbum cada equipo tiene lugar para 18 jugadores, aunque a Qatar podrán ir 26 jugadores.



Los jugadores que sí están en el álbum

Emiliano Martínez, Franco Armani, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Gio Lo Celso, Guido Rodríguez, Julián Álvarez, Lionel Messi, Joaquín Correa, Alejandro Gómez y Lautaro Martínez.