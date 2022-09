Daria Duguina, la víctima del atentado. Foto: NA.



El clima de máxima tensión va aumentando en Rusia, y esto se da a cada instante. La agitación y las intrigas están a la órden del día y con ese marco es que se ha informado sobre un hecho violento que no hace otra cosa más que subir la presión de una olla que siempre está a punto de saltar.

En este caso, la nación conducida por Vladimir Putin se ve sacudida por la noticia de la muerte de una joven llamada Daria Duguina, quien ha fallecida como consecuencia de la explosión del auto en el que se movía. El tema es que la mujer no era una más: se trata de la hija del filósofo ruso Alexander Duguin, quien es -ni más ni menos- que uno de los más influyentes ideólogos del jefe máximo del Kremlin.

La muerte de la mujer -de 30 años de edad- tuvo lugar en las afueras de la ciudad de Moscú y -según los primeros informes de las autoridades locales- se habría producido por el estallido de un artefacto de fabricación casera.



El accidente

Todo sucedió cerca de las 21.45 (hora local), en momentos en que el auto en el que viajaba Duguina explotó en una ruta y quedó envuelto en llamas, para terminar dando de lleno contra una valla. Pese a que los servicios de emergencia no pudieron identificar al cadáver de la persona que iba al volante, debido a que quedó completamente calcinado, los medios locales sostienen que se trata de Duguina, más conocida en su faceta mediática como Daria Platónova.

Primeras informaciones de medios rusos indicaban que el autor responsable del supuesto atentado podría ser Alexander Duguin, un pensador conocido por sus posturas antioccidentales, y es señalado en occidente como una figura clave en el sistema de ideas que impulsa el gobierno de Putin, mientras se lo vincula con el “chauvinismo” y la “extrema derecha” en Rusia.