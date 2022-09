El Atlético Madrid cayó ante el Villareal por 2-0 en la segunda jornada de la Liga BBVA, en un encuentro que tuvo como protagonistas a Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

El mediocampista del conjunto dirigido por el “Cholo” Simeone apuró al ex jugador canalla, quien se estaba yendo caminando del campo de juego en el cambio. Al ex Racing no le gustó que tarde al momento de salir, por lo cual lo empujó, en una situación que no tuvo mayor revuelo.

Jajajaja, De Paul empujando a Lo Celso para que salga rápido de la cancha… 🥲pic.twitter.com/dF9nMs0gzT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 21, 2022

El partido se encontraba igualado, pero lo terminó ganando con goles de Yeremi Pino y de Gerard Moreno.