Hay una serie de consejos para poner en práctica y amortiguar el golpazo al bolsillo que significó un nuevo aumento en el precio de los combustibles. Cuidando ciertos detalles, los conductores pueden disminuir el gasto de nafta o diésel de sus vehículos.

Nunca llenar el depósito de combustible había sido tan caro. El precio del diésel y la gasolina no para de batir récords, aunque esta semana nos ha dado un leve respiro. No obstante, acudir a una estación de servicio es una pesadilla desde hace tiempo. Esto obliga, más que nunca, a ser más eficientes, por eso te damos estos cinco consejos para ahorrar gasolina al conducir un coche. Practicar una conducción eficiente es siempre positivo en diferentes aspectos: por un lado, hace que acudas menos a la gasolinera; por otro, reduces las emisiones y contribuyes a contaminar menos; y, en tercer lugar, la mecánica del vehículo lo agradecerá.

Pero, en estos momentos, con los combustibles a precio de oro, ahorrar gasolina al conducir se ha convertido en una cuestión casi de supervivencia para la economía de cada hogar.

Son muchas las prácticas para conducir de manera más eficiente, como controlar la presión de los neumáticos, no viajar demasiado cargados, mantener una velocidad uniforme o planificar bien un viaje antes de iniciarlo.

5 consejos para ahorrar gasolina al conducir un coche



Para ahorrar gasolina, te recomendamos que sigas los siguientes consejos:

Mantente alerta y con una distancia adecuada.

No frenes abruptamente.

Verifica la presión de tus neumáticos.

Menos carga, más eficiencia de combustible.

Mantén la estabilidad para un manejo de bajo consumo de combustible.

Estos cinco consejos te permitirán ahorrar gasolina, pero también mejorar el confort en la conducción, ya que evita frenazos y acelerones bruscos, y aumenta la seguridad vial, gracias a una conducción anticipada que respeta la distancia de seguridad para disponer de más tiempo para reaccionar.

¿Qué hacer para ahorrar gasolina?



Practicando una conducción eficiente, es posible ahorrar hasta un 15% de gasolina, simplemente siguiendo estas tres recomendaciones:

Usa el freno motor: suelta el acelerador para reducir la marcha, así se detiene el suministro de combustible casi por completo. Esto reduce el consumo hasta un 2%.

Utiliza marchas largas: circula el mayor tiempo posible en las relaciones más largas y a bajas revoluciones. Incluso, puedes utilizar la cuarta marcha en ciudad, respetando los límites de velocidad. Normalmente, el par motor de un coche diésel aconseja cambiar de marcha entre las 1.500 y 2.500 rpm. En caso de los coches de gasolina, el momento óptimo se sitúa entre 2.000 y 2.500 vueltas.

Aprovecha las bajadas: utiliza los descensos para ahorrar en el consumo de combustible. Aprovecha la inercia para adelantar el cambio de marchas circulando a bajas revoluciones. En las subidas, retrasa al máximo la reducción de marcha, incrementando ligeramente la presión sobre el acelerador, aunque nunca pisando a fondo.

¿Cuál es la velocidad óptima para ahorrar combustible?



Según la DGT, la velocidad óptima para ahorrar combustible es 90 km/h. A partir de esa velocidad, el consumo se dispara: a 120 km/h, un vehículo puede consumir un 30% más.