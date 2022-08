El amor nació en el seno de El hotel de los Famosos. Y, a decir verdad, pocos apostaban a que pudiera sobrevivir más allá del reality. Sin embargo, con el correr de los días, Alexander Caniggia y Melody Luz fueron fueron afianzando cada vez más su relación. A tal punto que, en medio de sus vacaciones por España, no dudaron en publicar varios posteos conjuntos en los que se dedicaron tiernas palabras que ratifican sus sentimientos.

“Quedate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. A todos lados con vos, amor de mi vida”, escribieron en un primer posteo que situaron hace un par de días en Sevilla y al que le sumaron varias fotos de la pareja. Y, en otra publicación fechada este domingo, agregaron más imágenes y pusieron una frase para despertar suspiros: “Si ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo fácil, no perdernos nunca”.

Previamente, los tortolitos se habían mostrado en Marbella, desde donde hicieron unos llamativos posteos que generaron rumores de embarazo. “Se viene”, escribió el Emperador junto a una foto de su novia sosteniendo un body infantil. Además, usó el emoji de un bebé. Luego, el hermano de Charlotte Caniggia grabó un video acariciando la panza de su pareja, que disfrutaba de la pileta, y volvió a escribir la misma frase. También publicó una foto de la bailarina tocándose la panza, como si estuviera en plena gestación “Es que no nos entra en el cuerpo tanto amor”, expresó el mediático en sus historias.

Alex caniggia fue quien salió a desmentir la llegada de un hijo con Melody Luz mediante un video. “Bueno, gente estamos en Sevilla y la verdad qué decirles… No está embarazada, no quiere bebés”, dijo Caniggia. “Les re cabió, medios. Cómo les cabió. Esta panza es de comer. Ya vendrá, todavía no…”, agregó el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. En tanto, Melody lo corrigió: “Sí que quiero, pero no todavía”, aseguró. “¡Aguante la soltería! ¿Qué bebé? ¡Esta bebé! La que tengo colgada, yeah!”, exclamó él.

Así, a pura diversión y goce, la pareja nacida en El hotel de los famosos aprovecha para descansar y seguir conociéndose. “Ahora es más lindo porque hay más intimidad y no llenos de cámaras”,aunque cada uno tenía su casa y bien podrían hacer vida de novios, visitándose y dándose tiempo para extrañarse, la realidad es que de inmediato decidieron instalarse juntos en la casa de Alex, habría dicho Melody Luz hace unas semanas apenas terminó la competencia.

Melody Luz contó cómo fue su charla con Mariana Nannis tras su paso por El Hotel de los Famosos, y confirmó que conocerá a su suegra cuando viaje junto a Alex Caniggia rumbo a Europa.

“Hablé con ella, pero muy poco. Un ‘hola, ¿cómo estás?'”, reveló la bailarina durante su paso por Intrusos.

Recientemente, el ex participante de El Hotel de los Famosos, Walter Queijeiro habló del noviazgo de Alex Caniggia y Melody Luz y reconoció haber pensado que el romance entre el mediático y la bailarína no dudaría mucho tiempo.

“Yo pensé que era efímero. Pensé que eran algo como de temporada de teatro”, se sinceró el periodista deportivo en diálogo con Daniel Rinaldi.

“Viste que en temporada se conocen en enero y en dos bimestres de gas se separan”, analizó Walter para luego demostrarle todo su apoyo a la pareja: “Yo lo vi bien a él y me parece que ella se complementa muy bien con él”.