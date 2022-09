Carlos Menem en Polémica en el Bar. Foto: captura de tv.

Han pasado muchos años, 30 para ser precisos, pero la claridad de Carlos Menem sigue cobrando destaque a la hora de hablar de temas sensibles para la sociedad argentina toda. El caso de las jubilaciones, no es la excepción. Así quedó evidenciado mediante la difusión de un viedo en las redes sociales, que recuerda el paso del expresidente de la Nación por el programa “Polémica en el Bar”, un auténtico clásico de la TV local.

Las imágenes se hicieron virales, y en las mismas se ve y escucha a Menem dar precisiones sobre el tema, explicando incluso la solución que él mismo había adoptado durante sus gobiernos.

“Siempre los reclamos consisten en pedir un aumento”, sostenía Menem mientras defendía su decisión de traspasar a los jubilados desde el sistema de reparto a otro de jubilación privada. La cuestión viene al caso, ya que vale recordar que Cristina Fernández de Kirchner hizo el camino inverso en el año 2008, cuando estatizó el sistema previsoional privado.

Menem sostenía que el error sistemático cometido en el país consistía en -una y otra vez- pretender hacer subir las jubilaciones. Así, sostenía: “¿Aumento los impuestos, empiezo a emitir moneda sin respaldo? ¿De dónde saco los recursos? Si me dan la receta les aumento a los jubilados”.

En el mismo sentido, manifestaba el exmandatario: “El sistema de reparto en la Argentina quedó totalmente pulverizado. Hay un trabajador y medio activo por un jubilado. ¿Qué sistema puede aguantar esto?”

En otro tramo de su recordada participación en el legendario programa de TV, Menem manifestaba: “¿Es culpa de este gobierno? No, es culpa de las pésimas administraciones de las cajas de jubilaciones durante años. Evidentemente la cosa no funciona. Por eso el sistema de capitalización viene funcionando tan bien”, comentaba respecto de las modificaciones al sistema de pensiones, que serían privados.



Menem hablando sobre las jubilaciones. Video: TV Pública.



“Se capitaliza, y el control, gracias a Dios, no lo hace el Estado, sino el trabajador que deposita los haberes que va depositando a los efectos de una jubilación con todas las de la ley. ¿Cómo se soluciona esto?, a medida de que pasemos a los jubilados del sistema de reparto al sistema de la jubilación privada”, aseguraba Menem.



La coyuntura

El video del paso de Menem por el programa que conducía el recordado Gerardo Sofovich, cobra relevancia en contraste con el reciente anuncio del Gobierno, puntualmente de la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Sergio Massa, quienes el 10 de agosto informaron que en septiembre llegará un aumento por movilidad del 15,53% para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Dijo Raverta en esa oportunidad: “A partir de septiembre, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Con este anuncio, además, garantizamos previsibilidad para lo que resta del año y continuamos protegiendo los ingresos de las familias argentinas”. El aumento anunciado llevaría a que la jubilación mínima pase de $37.525 a $50.353 y las dos jubilaciones mínimas se trasladen de $75.050 a $90.705. Entre tanto, el aumento alcanzará además a pensiones y asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación Prenatal y la Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción. De este modo, y como válido ejemplo, la Asignación Universal por Hijo será de $8.471.