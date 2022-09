Sanna Marin en @instagram.

Cada vez más mujeres se expresaron por Twitter con sus propios videos divirtiéndose en fiestas para mostrar su solidaridad con la primera ministra finlandesa. Con el hashtag “Solidaridad con Sanna” (existe tanto en inglés como en español), las mujeres compartieron videos en los que se las ve bailando, bebiendo y cantando imitando los de la primera ministra. Con esto, buscan defender su derecho a una vida privada que no debería influir en las funciones políticas.

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin.

To show “Solidarity with Sanna” pic.twitter.com/8gsUTuROLJ

— Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 20, 2022



La sorpresa fue que los videos traspasaron las fronteras ya que mujeres de otros países como Noruega y Dinamarca también sumaron su apoyo. En ese sentido, se pronunció en Twitter una activista india, Hazeena Syed, la Secretaria Nacional del ala de mujeres del Partido del Congreso de India:

“Sip, las mujeres pueden irse de fiesta y dirigir un país. ¡Tu puedes, Sanna! ¿Acaso las mujeres políticas tienen que pedir permiso del mundo para tener su espacio privado?” dijo, subrayando el machismo de las acusaciones.

Otro usuario señaló que “se puede ser mujer, divertirte con tus amigos, bailar, estar de fiesta y tomarte una copa. Nada de esto es incompatible con dirigir, haciéndolo bien, un gran país.”

Esta idea también pretende acallar las críticas de algunos ciudadanos, quienes le exigieron a la ministra que se someta a un test de drogas y brinde más información sobre los festejos. Ella anunció que se realizó el estudio en una conferencia de prensa el pasado viernes. Aún se están esperando los resultados ya que tardan una semana.

Por su parte, la primera ministra de Finlandia no interactuó con ninguno de los comentarios o videos ya que intenta alejarse de la polémica.