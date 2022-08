“Ustedes solo quieren ver la sorpresa que les di para este día, ¿no? Van a tener que esperar a la noche, no van a poder creer su reacción. Mientas tanto, les deseo Feliz día a las nenas más alegres e increíbles que conozco. La razón de mi vida y las que me hacen ser una niña mas también. Mis eternas bebés. A disfrutar esta vida, que mamita les corre las piedras”, escribió Cinthia Fernández en sus redes sociales el domingo para saludar a Charis, Bella y Francesca por el Día del Niño.

Sin embargo, el día que las cuatro comenzaron de la mejor manera, a pura risa y juegos, no terminó de la mejor manera y la bailarina y panelista de Momento D tuvo que llevar a la nena más pequeña, Francesca a la guardia. Aunque está bien de salud, tuvieron que darle suero y se lo lamentó a través de sus historias de Instagram.

“Venía todo bárbaro hasta que terminamos así”, escribió Fernández junto con una foto de su hija en la cama de un hospital, tapada con un toallón verde y se observa que por uno de sus brazos le están dando suero a través de una vía. “Qué desgracia che, ya les contaré, mi bebé está bien, le están pasando suero”.

El lunes por la mañana, la bailarina volvió a usar sus redes para explicar: “Buen día, por acá andamos tristes, parece que Fran queda internada por una bacteria. Le agarró gastritis aguda y como no para, hay que dejarla internada. Estamos esperando al doc”.

Además de agradecer los mensajes, le pidió a sus seguidores que hicieran fuerza. “No puedo creer la mala suerte, de preparar algo con tantos meses y tanto amor y que justo le pase esta desgracia y no pueda disfrutarlo”, dijo en referencia a la sorpresa que armó para las nenes por el Día del Niño. “Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestras”, agregó.

En otra historia, compartió una foto de la nena con su osito, al que mandó buscar: “Es perezoso, a ver si la cura. Por acá solo esperamos los resultados y al doc a ver qué hacemos”.

La mediática no dio mayores precisiones de qué fue lo que le pasó a su hija, solo aclaró que está bien. Tampoco detalló si la nena está internada o solo estuvo en observación unas horas. Por su parte, Matías Defederico tampoco se refirió al asunto y había usado muy temprano sus redes para saludar a las chicas.

Hace unos días Cinthia había llevado a Charis, Bella y Francesca de vacaciones a Bariloche y en las redes sociales la habían señalado porque fueron en época de clases. “¿Cómo justifica en el colegio los días perdidos de clases? Ah, capaz porque es famosa con plata le perdonan todo…”; “Pero si arrancaron las clases, no entiendo. La gente ya está devuelta para que sus hijos vayan al cole”; “¿Y no empiezan las clases las nenas? ¡Hablás mucho de la educación, pero te rajás en el reinicio escolar!”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Siempre al frente, ella no dudó en responder y lo hizo a través de un video. “Por suerte, de casi 6 millones de personas que me siguen, hay tres bolu… nada más, es poco. Me dicen: ‘¿Y el colegio?’ Se ve que soy una pésima madre que por una semana de vacaciones, las voy a traumar y les voy a matar la educación de toda su vida”, ironizó.

Cinthia Fernández reveló por qué no puede amigarse con Matías Defederico

Desde de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó por qué no se arreglaba con el exfutbolista, por lo que Cinthia Fernández decidió sincerarse al respecto. “Porque no me interesa arreglarme con una persona que permitió e hizo tanto daño”, sentenció la bailarina.

Pero como si eso fuera poco, la panelista de “Momento D” agregó: “Mis nenas tienen que tener relación. Yo solo la justa y necesaria por ellas”. De esa forma dejó en claro que el único motivo por el que todavía habla con Defederico es porque es necesario por las nenas.