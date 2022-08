Velatorio del Salario en Plaza de Mayo. Foto: NA.

La crisis económica y social que atraviesa de lado a lado a la Argentina y la pérdida de capacidad adquisitiva del salario, llevó a una nueva manifestación organizada por agrupaciones de izquierda este lunes en el Centro porteño. El domingo, los diversos sectores de la izquierda habían convocado a una movilización e incluso presionaron a la CGT para que convoque a un paro general.

Con ese marco es que hoy realizaron un “velatorio” del salario mínimo vital y móvil (SMVyM), que fue convocado en la Plaza de Mayo. La medida de protesta se movilizaba luego hasta las inmediaciones del Ministerio de Trabajo.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) anunciaron en redes sociales previamente: “Los trabajadores despediremos los restos del SMVyM con profundo dolor. Caminaremos de luto por las calles de la ciudad, hasta Alem 650, donde realizaremos la honorable sepultura, en las puertas del Ministerio de Trabajo”.

Y continuaban: “Invitamos a todos los trabajadores a esta despedida y a exigir reparación salarial ante tan tremenda pérdida. Q.E.P.D”.



Reclamo en plena crisis económica. Foto: NA.



El símbolo de la protesta

Por su lado, Marianela Navarro, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha, manifestó sobre la jornada de protesta: “Este será un hecho simbólico que representa las enormes penurias que sufren varios millones de trabajadores que son pobres en Argentina, tanto formales como no formales”.

Finalmente aseguró: “El SMVyM ya no cumple el rol regulador que solía cumplir en la economía general del país y se ha convertido, en cambio, en un piso último que define el punto medio en el rango de la indigencia, con el que unos 5 millones de pobres deberán sobrevivir. Un salario que ya no es vital, que es ultra mínimo y que no garantiza en absoluto las condiciones necesarias para sobrevivir”.