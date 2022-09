Dua Lipa. Foto: Instagram/dualipa.

La exitosa cantante, Dua Lipa, cumplió 27 años y festejó este día con fotos, poses y miles de comentarios donde inundan los elogios. Para celebrarlo, eligió un super look con estilo “sensual-casual”. Ella saber lucir cada una de las prendas: es un ícono de la moda y una referente para su generación.

Fue en sus redes sociales donde Dua se dejó ver a puro fuego: usó un corpiño de jean azul triangular, ¡divina! Por encima se sumó una falda del mismo color, con un tajo muy sexy al costado. En fin, ella se anima a todo.



Así recibió sus 27 años Dua Lipa. Fotos: Instagram/dualipa.



Un detalle más: combinó la microbikini con unas botas tipo bucaneras y de taco aguja, firmadas por Dior (ella es muy top), y apostó por el pelo atado bien tirante y de maquillaje un discreto.

“Los 27 se sienten como estar en el cielo”, escribió la cantante. Sabemos que es así.



Dua Lipa en su cumpleaños. Foto: Instagram/dualipa.



La trayectoria de Dua Lipa

No todo es belleza y glamour: Dua Lipa despliega un talento que en realidad, arrasa con todo y eso es lo que hace que todo brille sobre ella.

La artista ganó varios premios a lo largo de su carrera: dos premios Grammy, tres premios Brit y dos MTV Europe Music Awards.

También obtuvo tres nominaciones a los Billboard Music Awards, una a los American Music Awards y cuatro a los MTV Video Music Awards.

Las canciones más exitosas y que marcaron su carrera fueron: “New Rules”, “IDGAF”, “Be The One”, “Blow Your”, “Mind (Mwah)” y “Homesick”.



