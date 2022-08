Emma, la hija de Campi y Denise Dumas, cumplió 15 años y lo celebró a su manera. Si bien la fiesta había pasado a un segundo plano porque había pedido de regalo un caballo para hacer equitación, una de sus pasiones, la familia decidió celebrar la vida después de la pandemia.

A través de sus redes sociales mostraron todos los detalles de la fiesta soñada que tuvo la adolescente con una temática muy particular: la estrella del pop Harry Styles.

La animadora y el humorista mostraron la felicidad de su hija que, lejos de los colores pasteles que caracterizan a las celebraciones de quinceañeras, fue en colores negro y dorado con la hija de la pareja vestida con un look total black.

Por supuesto, todos sus hermanos la acompañaron en su día. Isabella y Santino, fruto del primer matrimonio de la exmodelo, y la más chiquita de la familia, Francesca.

“Arrancamos tranquilos, porque Emma no quería hacer entrada. Iba a ser poquita gente y después fue cambiando sobre la marcha y a todo le decía que sí: a la entrada, al cotillón, a la comida. Fuimos sumando cosas y como ella ama a Harry Styles, dijo: ´Muero por una torta inspirada en Harry Styles´”, le confió Denise Dumas a Revista Pronto.

La mamá de la cumpleañera reveló que su hija tuvo dos cambios de ropa: para la recepción y fiesta eligió un vestido corto, negro y con guantes. Para la triunfal entrada, lució un vestido color petróleo. El peinado se lo hizo su hermana mayor Isabella, hija de Denise y Germán Barceló.

Ingresó acompañada por ocho amigas, que también se sentaron con ella en la mesa principal. “Todas entraron con globos de luces que les preparó la ambientadora. Eso fue muy emocionante”, detalló Denise.

“Le hicieron el candy bar con tatuajes relacionados con Harry, todo en blanco, negro y dorado por la canción ‘Golden’. Así lo pensó ella y la ambientadora se basó en lo mismo. Incluso en el carnaval carioca se repartieron máscaras de él, lo que fue una sorpresa total para Emmi porque no se lo esperaba”, relató la conductora.

La fiesta contó también con un punto para sacarse selfies, ideal para que los invitados se pudieran llevar un recuerdo impreso de la noche. Y otra de las atracciones fue el spot de glitter, donde le sumaban brillos a tu look.

Además, se festejó por partida doble: después de las 12, Francesca sopló las velitas a cococho de su hermano, celebrando su cumpleaños número 10.

El dolor de Denise Dumas por la decisión que tomó su hijo: “Me partió el alma”

Denise Dumas, se puso seria para hablar de Santino, su hijo mayor. La pareja de Campi reveló que el joven le dijo que quiere irse a vivir al exterior. Y admitió que la noticia le “partió el alma”.

La conductora, al frente de La casa propia, contó que su hijo de 20 años no quiere invertir en Argentina. Angustiada, reflexionó al respecto.

“Uno de mis hijos me dijo que nunca le va a dar la vida para tener casa en este país y me dijo que se quiere ir. Cuando vino a planteármelo con sus 20 años, me partió el alma…“, expresó en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Antes de despedirse, la conductora afirmó que desde que su hijo le comunicó que quiere irse valora mucho más su programa.

“Por eso, también me sensibiliza tanto este programa, porque todo el que labura de sol a sol merece tener su casa para descansar, sin tener que luchar día a día por llegar con el alquiler…”.

“Sobre todo en este país que todo es tan inestable, tener el techo pasó a ser un privilegio, cuando hay tanta gente que se gasta el sueldo en un alquiler”, sentenció, sensibilizada.