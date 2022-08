En mes después de casarse en secreto y en una ceremonia íntima en Las Vegas, Jennifer López y Ben Affleck celebraron este fin de semana su lujosa boda en una mansión que el actor tiene en el estado de Georgia, un evento al que asistieron familiares y celebridades de Hollywood.

En las fotografías tomadas desde el aire, se puede ver a la feliz pareja caminando por la alfombra blanca junto a sus hijos.

La pareja caminó por una enorme alfombra blanca seguidos por sus respectivos hijos: los tres que Affleck, de 50 años, tuvo con la actriz Jennifer Garner (Violet, Seraphina y Sam), y los gemelos (Emme y Max) que la cantante, de 53 años, tuvo con Marc Anthony.

Todos ellos estuvieron vestidos de blanco, igual que los invitados, quienes según el tabloide Daily Mail recibieron a los novios al grito de “Bennifer”, como se conoce popularmente a la pareja.

La ceremonia se celebró en una propiedad del actor en Georgia, en el sureste de Estados Unidos, en una mansión valorada en 8,9 millones de dólares, aunque la comida que disfrutaron los invitados fue más “informal”, con un menú compuesto por barbacoa y comida tradicional de Puerto Rico —chuletas de cerdo, arroz y verduras— y también comida sureña, macarrones con queso y pollo asado.

Entre los invitados, que fueron trasladados hasta la casa en autobuses blancos, pudo verse al actor Matt Damon y su esposa Luciana Barroso, así como al director Kevin Smith y el actor Jason Mewes. El principal agente de talentos de Hollywood, Patrick Whitesell, y su esposa, la modelo y actriz Pia Miller, también asistieron.

A la fiesta también podrían haber asistido, señala el diario británica, otros actores como George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger y el presentador Jimmy Kimmel.

No acudieron, pese a estar invitados, ni Jennifer Garner (la ex de Affleck) ni el hermano de Ben, el también actor Casey Affleck. El cantante Marc Anthony, ex marido de JLo y padre de sus hijos, tampoco participó de la boda.

Después de perderse la boda con su hermano, Casey, de 47 años, escribió un dulce mensaje a la cantante en una publicación de Instagram el domingo. .”Vale la pena esperar por las cosas buenas”, escribió junto a una imagen antigua de él, Ben, de 50 años, y López, de 53, caminando por Los Ángeles en agosto de 2002. ¡Prepárate para una verdadera familia disfuncional! Es broma. Jen, eres una joya. ¡Te queremos mucho!”.

La pareja compartió un beso al final del muelle frente al río, donde posaron para fotos familiares antes de la ceremonia.

Los invitados pudieron disfrutar de un espectáculo privado de fuegos artificiales nocturno después de la ceremonia.

Aunque la ceremonia tuvo lugar el sábado, la celebración comenzó el viernes y terminó el domingo con una parrillada.

Affleck y López se casaron en julio en una pequeña ceremonia familiar celebrada en Las Vegas. La pareja volvió a encontrarse a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus planes de boda y tomar caminos distintos, luego de la ruptura de JLo con el ex jugador de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, y la separación del ganador del Oscar con la cubana Ana de Armas.

Ambos comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron se mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

Las estrellas anunciaron su compromiso en abril, 20 años después de que se comprometieran por primera vez en 2002.

“Lo logramos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Tiene la paciencia para esperar veinte años”, escribió JLo el mes pasado al anunciar que se habían casado en Las Vegas. “Exactamente lo que queríamos. Anoche viajamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, las cuales hicieron el mismo viaje a la capital mundial de las bodas”.

Para este acontecimiento tan especial Jlo, solicitó al equipo de Ralph Lauren que elaboraran un vestido apropiado para la ocasión. El diseño era propio de la “Diva del Bronx”, el cual presentaba mangas japonesas, un escote abierto en la espalda y una cola que la hicieron lucir resplandeciente. A esto se sumó un toque de elegancia con un espectacular velo transparente.

Affleck vistió un esmoquin con chaqueta y camisa blanca y pajarita y pantalón negro.