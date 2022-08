En los últimos días circuló un hilo de Twitter que se hizo viral en el que distintos emprendedores y diseñadores de indumentaria aseguraban sentirse estafados por el entorno de Emilia Mernes. Ante la polémica, ahora su estilista salió a defender a la cantante.

Joaco Díaz, que se encarga de la imagen de la novia de Duki, utilizó su cuenta de Instagram para hacer un par de aclaraciones con respecto a la denuncia pública que se viralizó en las últimas horas.

Es que distintas marcas contaron la mala experiencia que tuvieron con la cantante tras enviarle prendas y no recibir nada a cambio. “Emilia Mernes junto a su equipo de estilistas se aprovechan de los emprendimientos chicos argentinos”, señalaba la publicación. Y advertían en la misma: “Ratonea prendas”.

🚨LA ESTAFA DE EMILIA MERNES! abro hilo con testimonios sobre como la cantante argentina emilia mernes junto a su equipo de estilistas se aprovechan de los emprendimientos chicos argentinos. sigue abajo👇🏻 pic.twitter.com/S1mjmhrJmS — poroteras (@poroteras) August 17, 2022

A raíz de esa situación, su estilista recurrió a las redes e hizo un contundente descargo: “Dado a todo lo ocurrido estos días, quisiera aclarar los siguientes puntos para desmentir las falsas acusaciones”.

“Primero que nada, Emilia es ajena a toda esta situación“, comenzó diciendo el estilista de Mernes a través de una serie de historias de Instagram que fue compartiendo con sus más de 25 mil seguidores.

Y siguió enumerando: “Segundo, mi trabajo es buscar vestuarios y opciones para ella. Por ese motivo mi equipo y yo, nos comunicamos con marcas posicionadas y emergentes para colaboraciones. Nunca prometí algo que no pudiera cumplir siguiendo los estándares de mi industria. El beneficio de la marca es poder usar la imagen de Emilia para su promoción, sin costo alguno, como forma de intercambio”.

“Con eso dicho, me duele inmensamente ver que mi buena intención sea manipulada para el beneficio de otros a cuestas del buen nombre de Emilia y por a continuación les comparto las capturas de las conversaciones, para que puedan ver y sean testigos de que los mensajes que recibimos fueron de agradecimiento por exponer sus diseños y no de descontento”, continuó.

Además, resaltó: “Por motivo de los viajes asociados con mi agenda, no he podido regresar algunas de las piezas, ya que no he estado con el tiempo necesario en Argentina y el material está conmigo. Eso no significa que no serán devueltas, tan pronto esté en el país serán enviadas respectivamente. Las opciones de vestuario que pedimos no siempre son utilizadas ya que los looks son armados dependiendo de la dirección creativa”.

Luego, Joaco comenzó a hacer aclaraciones sobre las diferentes acusaciones que recibió Mernes de las distintas marcas. Primero compartió la imagen de una proveedora de faldas que se quejaba porque habían modificado su producto y Mernes no lo había ni utilizado para una selfie.

“Estas faldas no se utilizaron ya que las mandamos a confeccionar y nos quedaron más chicas de la talla de Emilia. A continuación dejo el comprobante del pago del envío”, respondió Joaco y compartió un comprobante de pago, contradiciendo algunas versiones que indicaban que la artista y su equipo de trabajo ni siquiera pagaban por las prendas que utilizaba.

De hecho, en otra historia, el estilista respondió a un video en el que una joven emprendedora le reclama a Mernes no haberle pagado el uso de unas remeras que utilizó la cantante y su cuerpo de baile en una presentación.

“El beneficio de la marca es la publicidad masiva de llegar a cientos de miles de personas. Eso se llama amplificación de marca“, justificó Díaz. Y agregó, molesto por la situación: “Es un intercambio equivalente a que tu producto se vea en el festival de Villa María, uno de los más importantes del país. Usada frente a 12.000 personas. Y más de 40 millones de personas por TV. Y Emilia subió una publicación en su feed con la remera puesta”.

En el hilo en la red social, que acumuló más de 11 mil “me gusta”, por ejemplo, Catalina Ammaturo, del emprendimiento Coolest, detalla que le hizo llegar a la novia del Duki distintas prendas para ella y sus bailarinas para un show y luego para un video, que finalmente no utilizó.

Sobre este caso, Joaco especificó: “Los vestuaristas no siempre usamos todo. Tenemos diversas opciones de cambios de ropa. Es muy triste ver como la gente se beneficia por medio de la mentira y el uso de la desinformación. Tanto en esta situación como en otras, hay registro del buen trato, predisposición y, sobre todo, los detalles de “beneficio y uso” según el trabajo a realizar. Todos somos emprendedores y cuidamos lo que hacemos”.

“De mi lado tanto como de mi equipo, siempre tuvimos la mejor intención y trabajamos con el corazón para lograr que el arte argentino tenga visibilidad tanto local como internacionalmente. Ofrezco mis disculpas a Emilia, a su equipo de manejo, a su sello y a ustedes por esta situación tan lastimosa”, concluyó el estilista, dando por finalizado el asunto.

Los testimonios de emprendedores que apuntaron contra Emilia Mernes

Se trata de resonsables de pequeños emprendimientos que aseguraron que acordaron la entrega de prendas para ser utilizadas en eventos, videoclips o fotos de redes sociales de Emilia Mernes a cambio de menciones o reconocimientos que nunca llegaron.

Varias denuncias fueron anónimas porque, como se indica en el hilo de Twitter, tuvo que ver con la “decisión y seguridad de los emprendimientos”. Pero otros no tuvieron problema en dar nombre de la marca.

La firma Brutal señaló que el entorno de la cantante le solicitó, de canje, distintas polleras que realizaron especialmente para ella. Sin embargo, nunca las utilizó y finalmente se las devolvieron en mal estado.

Otro emprendimiento que apuntó contra la artista fue Chicas Rock que compartió una publicación de la cantante en su Instagram y expresó: “Mientras Emilia y su equipo muestran su increíble calidad de vida cara, la ropa que usan no es abonada y tampoco se respetan los acuerdos con los emprendimientos”.

Desde Druga explicaron que no fueron engañados porque no aceptaron, aunque desde el entorno de la artista le escribieron para negociar. La firma yk2feria, señaló que le pidió una pollera y una remera, pero solo le dieron la segunda prenda y jamás vieron una publicación o agradecimiento.

Por último, bloodlet_closet, un emprendimiento de ropa intervenida, apuntó contra la artista por haberle hecho una campera a pedido que finalmente no usó y devolvió tres meses después. “Fue una experiencia muy decepcionante y ojalá se haga lo suficientemente público como para que no sigan abusando del trabajo de personas que se rompen el lomo en cada emprendimiento”, expresaron.