La periodista Daria Duguina. Foto Twitter

Luego del crimen de Daria Duguina, hija de uno de los aliados más importantes de Vladimir Putin, la clase política rusa demanda que el crimen no quede impune. Trascendió que el atentado podría estar dirigido a su padre, a quien se le atribuye ser el “guía espiritual” de la invasión a Ucrania. Incluso el vehículo era suyo y no de su hija. Ucrania negó haber participado en el hecho.



El atentado y acusaciones contra Ucrania

Dugina era quien conducía el vehículo cuando se incendió a causa de un artefacto presuntamente instalado ahí. El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de un caso penal.

El líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, al este de Ucrania, señaló al gobierno de Kiev como autor del atentado. Un antiguo asesor de Putin, Sergei Markov se pronunció en el mismo sentido.



La respuesta de Ucrania

Uno de los asesores del presidente ucraniano, Mijailo Podolyak, respondió a los señalamientos a su país. “Subrayo que Ucrania no tiene nada que ver con esto, porque no somos un Estado criminal como la Federación Rusa no somos un Estado terrorista” dijo contundente en declaraciones en la televisión. Sostuvo que Rusa ha empezado a “desintegrarse internamente” en una lucha por el poder y que la guerra de Ucrania se está usando como “vía de escape”.



¿Quién era Daria Duguina?

Además de ser la hija de uno de los aliados más fuertes de Putin, Duguina era filósofa y se dedicaba al periodismo político. A principios de año, había sido sancionada por las autoridades estadounidenses y británicas por desinformación sobre la guerra de Ucrania en el medio que dirigía, la web United Word Internationa. La web fue calificada como un “medio de desinformación por Washington”.

Su padre, Alexander Dugin es el líder del Movimiento Euroasiático y ha sido descripto como “el cerebro de Putin”. Al igual que su hija, fue sancionado por EEUU pero en 2015 y por presuntamente participar en la anexión de Crimea por parte de Rusia.